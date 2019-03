DA REDAÇÃO



Começam na próxima quarta (20), a partir das 17h, as vendas de ingressos do lote promocional para a 6ª edição do Festival Braseiro, em Cuiabá. O evento – que é o maior festival nacional para celebrar o corte de carnes especiais – será realizado no dia 11 de maio, no Rancho Dourado, na capital.

Os ingressos deste lote são limitados e podem ser adquiridos na loja do Festival Braseiro, que está instalada no Shopping Estação Cuiabá, ou então na Casa de Festas e site Tech Tickets (www.techtickets.com.br). Em Rondonópolis, os ingressos serão vendidos na Casa de Carnes Celeiro.

Nesta edição, espera-se um público de 3,5 mil pessoas, que terão acesso a mais de cinco toneladas de carnes preparadas por 300 churrasqueiros, divididos em 50 estações, sete a mais que a última edição.

Serão servidos desde wagyu, brisket, tomahawk de Angus, dry aged, picanha de Nelore, chorizo, t-bone até os mais diversos cortes e tipos de carne.

A loja do Festival Braseiro no Shopping Estação Cuiabá, em frente ao Taste Lab, será inaugurada na própria quarta-feira (20), onde estarão disponíveis para vendas, além de ingressos, bonés, camisetas, aventais do Festival, kit para churrasco, entre outros souvenires relacionados ao evento.

Para além da grandiosidade do evento, o Festival Braseiro tem como objetivo principal ajudar os que mais necessitam, ao destinar 100% da renda obtida à associações ou instituições filantrópicas.

Para o idealizador do evento, Marco Túlio Duarte Soares, a verdadeira essência do festival é o comprometimento de todos colaboradores em fazer o bem por meio da carne. “É importante que aqueles que compram nosso ingresso saibam que, mais que uma festa, o festival é uma oportunidade de ajudar aqueles que tanto precisam”, destaca Soares.

Em 2018, o Festival conseguiu um lucro de R$ 140 mil que beneficiou cinco instituições filantrópicas de Cuiabá. Na edição, foram assadas quatro toneladas de cortes especiais de bovino, suíno, aves, peixe e cordeiro por mais de 250 assadores voluntários em 43 estações. Em todas as edições, o Braseiro já beneficiou mais de 20 instituições de várias cidades de Mato Grosso.

Por mais que o evento ocorra dentro da cidade, ele será realizado em um espaço ao ar livre, com todo o clima de uma fazenda. O maior festival de churrasco do estado será open bar e open food, com muita música, cortes de carnes especiais e atrações artísticas.