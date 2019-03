DA ASSESSORIA



Fundada há 65 anos, a Casa Prado tem sua história intimamente ligada ao desenvolvimento de Cuiabá. A exemplo da cidade verde, a empresa se desenvolveu e, desde sua primeira loja, na Praça da República, construiu uma trajetória de sucesso e tem orgulho de fazer parte das comemorações dos 300 anos da Capital de Mato Grosso.

Para marcar a data, a empresa lançou uma linha especial de produtos de sua marca própria, a CP Premium, homenageando Cuiabá.

Entre os produtos que fazem parte da linha estão ternos, camisetas e camisas, que de alguma forma trazem cenas do cotidiano da cidade.

“Nossa intenção era justamente presentear a cidade onde tudo começou. Nosso sucesso se deve ao nosso público, que desde os primeiros dias encontrou na Casa Prado um lugar que dá a seus clientes uma atenção especial, como fez meu avô no início”, explica o diretor comercial e de marketing, Geraldo José do Prado.

Seguindo uma tendência internacional, os ternos contarão com uma forração especial, com imagens da cidade, além do selo comemorativo criado pela empresa. Já no caso das camisetas e polos, a estampa estará na pala das peças.

“Escolhemos imagens em que as pessoas imediatamente remetam as cenas à cidade. É um momento histórico para Cuiabá”, pontuou Geraldo.

Além da linha especial de roupas, a Casa Prado irá homenagear a cidade com uma vitrine especial, em uma de suas unidades. Conforme Geraldo, ela será totalmente montada com anúncios e reportagens feitas ao longo dos anos sobre a Casa Prado.

“Crescemos muito acompanhando o desenvolvimento da nossa cidade e isso está documentado nestes anúncios, nestas matérias, que orgulhosamente mostraremos nesta vitine”.

Entre as publicações estarão presentes na vitrine mensagens de felicitações aos aniversários da Capital, desde 1965, menções ao fato de que a loja foi a primeira especializada em artigos masculinos e até o anúncio da mudança da primeira loja.

“No entanto, não para aí o nosso crescimento, porque a cidade continua crescendo. E nós continuaremos crescendo com ela”, dizia a mensagem publicada.