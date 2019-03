JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT) vai abrir uma sindicância contra o cirurgião Marcos Harter, por publicar uma foto no aplicativo Instagram, em que aparece comendo dentro de uma sala de cirurgia.

Marcos é natural de Sorriso (420 km de Cuiabá) e ficou conhecido nacionalmente por suas participações polêmicas nos programas “Big Brother Brasil”, da Rede Globo, e “A Fazenda”, da Rede Record.

Ele também foi candidato a deputado federal por Mato Grosso pelo PSC. O médico teve pouco mais de 16 mil votos e não conseguiu se eleger.

Por meio de nota, o CRM também disse que a sindicância vai investigar a direção técnica do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, em Sorriso, afirmando se tratar de “desvio ético”, uma vez que não é permitido ingerir qualquer tipo de alimento dentro da sala cirúrgica, que deve ser totalmente esterilizada.

Reprodução Foto foi publicada na conta pessoal do médico, no Instagram

A foto em questão foi publicada há quatro dias. Nela o médico aparece com a paciente durante a cirurgia e uma enfermeira lhe dando comida na boca.

“A sindicância, conforme estabelecido pelo Código de Ética Médica, seguirá sob sigilo. O caso foi amplamente explorado pela imprensa nacional nesta semana”, diz trecho da nota.

O CRM informou que o médico está inscrito no Estado e tem especialidade registrada em cirurgia plástica também nos estados do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Já é investigado pelo MPE

Ano passado, o Ministério Público Estadual abriu um inquérito para investigar o cirurgião por suspeita de estar violando o Código de Defesa do Consumidor e de Ética do Conselho Federal de Medicina. A investigação se deu em razão de ele publicar fotos com pacientes em atendimento médico e disseminando imagens de “antes e depois”, de quem passou por cirurgia no nariz.

“Baixa-se, com base no art. 129, incisos II e III da Constituição Federal, a presente portaria para instaurar inquérito civil, visando apurar possível divulgação/propagação de publicidade médica em desacordo com as normas de regência, para promoção das medidas judiciais e extrajudiciais eventualmente necessárias”, consta no documento.

Participações polêmicas

O cirurgião participou da 17ª edição do BBB e acabou sendo expulso do reality show após ser acusado de agressão contra a colega de confinamento Emilly Araújo - vencedora do programa.

Na metade de 2017 ele integrou o programa da Record, no qual também teve uma participação polêmica. Neste, acabou em segundo lugar.

Leia mais sobre o assunto:

MPE abre investigação contra ex-BBB que concorre à Câmara