Cuiabá recebe a partir desta terça (19) até quinta-feira (21), na Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, o projeto 'Lê pra mim?' e a Prefeitura de Cuiabá está mobilizando as escolas para participarem do evento.

O projeto, de caráter sócio cultural, é um incentivo à leitura de livros infantis brasileiros, onde artistas e personalidades locais leem livros para crianças.

"Durante os encontros, dois livros infantis são lidos, sendo um por um artista nacional e outro por uma personalidade local. A obra escolhida de Mato Grosso para ser lida é 'Sabichões', de Marta Cocco, além de outros clássicos da literatura infantil brasileira.

No local um ambiente descontraído, com almofadas no formato de livros acomodam as crianças a partir dos 5 anos de idade", explicou a assessora pedagógica da Coordenadoria de Programas e Projetos (CPP) da Secretaria Municipal de Educação, Andreia Mesquita Foratto.

O objetivo maior é incentivar a leitura, a escrita e a comunicação entre as crianças com os contadores de histórias que são pessoas formadoras de opinião, atores de televisão, personalidades locais que mostram às crianças que a literatura é importante nas suas formações, e não só a televisão e a internet.

Entre as personalidades locais confirmaram presença o apresentador e compositor Pescuma, o escritor Ivens Scaff, os atores Vital Siqueira, Lioniê Vitório e Justino Astrevo (Nico e Lau), Romeu Benedicto, Ivan Belém, Maurício Ricardo, Alicce Oliveira, Marcio de Camillo, Vini Hoffmann e a cantora Vera Capilé. E presenças nacionais como Dandara Mariana, Françoise Forton, Helga Nemeczyk.

O acesso ao local é gratuito e além dos alunos da rede pública municipal de Educação e de instituições filantrópicas são reservados 20 lugares para o público em geral, com a distribuição de senhas 1h de antes da.sessão.

O projeto 'Lê prá mim?' tem apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e, ao fim do evento, como um estímulo a mais ao hábito da leitura, cada criança recebe um livro de presente.

O projeto 'Lê pra mim?'

O projeto teve início em janeiro de 2010 no Rio de Janeiro e já foram realizadas 29 edições. No total, 12 cidades já receberam a iniciativa além do Rio de Janeiro, são elas São Paulo, Salvador, Juiz de Fora, Belém, Brasília, Teresina, São Luís, Belo Horizonte, Porto Alegre, Maceió e Niterói.

Até junho de 2018 já haviam participado das leituras mais de 24 mil crianças, e 23 mil livros foram doados. Mais de 500 artistas representativos e personalidades das cidades participaram das leituras. Nomes como Fátima Bernardes, Gaby Amarantos, Camila Pitanga, Lília Cabral, Miguel Falabella, Roberta Miranda, Denise Fraga, Marco Luque, Marília Gabriela, Maitê Proença, entre outros, fizeram parte desse projeto.

O público-alvo são crianças a partir dos 5 anos de idade; de todas as classes sociais; moradoras de qualquer região da cidade; alunos de escola pública e privadas; crianças de instituições filantrópicas e ONGs. Durante as leituras, há uma intérprete de Libras que faz a tradução para crianças e adultos com necessidades especiais auditivas.

Serviço

Projeto 'Lê pra mim?'

Local: Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça

Rua Antônio Maria Coelho, 151 - Centro Norte, Cuiabá/MT

19/03 – Terça-feira

8h e 14h

EMEB Profª Tereza Lobo

EMEB Profº Filogônio Correa

9h e 15h

EMEB Presidente Tancredo de Almeida Neves

EMEB Maria Eunice Duarte Barros

20/03 – Quarta-feira

8h

EMEB Lenine de Campos Póvoas

EMEB Senhorinha Ana Alves

9h e 14h

EMEB Profº Ezequiel Pompeu Ribeiro de Siqueira

EMEB Juarez Sodré

21/03 – Quinta-feira

8h

EMEB Agostinho Simplício

8h e 14h

EMEB Henrique da Silva Prado

9h

EMEB Profº Hélio de Souza Vieira

9h e 14h

EMEB Dom Bosco do Praeirinho