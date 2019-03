DA REDAÇÃO



Apesar da informação ser desconhecida por grande parte dos consumidores, o Procon Municipal de Cuiabá informa que os postos de combustíveis são obrigados a ter um aviso ao cliente sobre a possibilidade de testar gratuitamente a qualidade dos produtos quando for solicitado.

No caso da gasolina, o consumidor pode pedir para verificar o aspecto visual do combustível – que precisa estar límpido e variar de incolor a amarelo e solicitar exames da densidade relativa e do teor de álcool anidro (que deve ser de 25%, com margem de tolerância de 1 ponto percentual para cima ou para baixo).

Para o álcool hidratado (usado como combustível), o motorista pode pedir os testes de massa específica, teor alcoólico e aspecto visual – o produto deve ser sempre incolor. O óleo diesel, por sua vez, precisa ser amarelo-escuro, e o cliente também pode exigir um teste de densidade relativa.

O secretário-adjunto de Defesa do Consumidor, Gustavo Costa orienta que a melhor forma de evitar transtornor, é a prevenção e o teste de qualidade.

"Devido a pressa, o consumidor acaba não pedindo, mas se você tem alguma dúvida, o direito do consumidor garante esse benefício. É melhor perder um tempo na hora do abastecimento e assim evitar mais tarde dor de cabeça com conserto do veículo”, reforçou Costa.

Outra orientação do secretário-adjunto é que, se por ventura o posto se recusar, o consumidor deve procurar a unidade do Procon Municipal para registrar a reclamação. “A população é a nossa principal parceira para a fiscalização para detectar as possíveis irregularidades existentes”, afirmou.

“Para evitar esse tipo de imprevisto, o órgão recomenda aos consumidores que abasteçam sempre no mesmo posto, além disso, desconfie de postos que oferecem combustíveis a preços muito abaixo da média da região”, finalizou.