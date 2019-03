DA REDAÇÃO



Com objetivo de averiguar a qualidade de 18 itens que aparecem com frequência em projetos de baixa tensão, além de fios dimensionados para diferentes resistências. Fiscalização começou na terça-feira (19) e segue até sexta-feira (22), estimativa é de que 100 ações sejam realizadas durante o período.

Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Primavera do Leste serão os focos da fiscalização e todos os produtos à venda com suspeita de irregularidade terão amostras recolhidas para análise. Além disso será solicitada a retirada do material da área de venda.

A coordenadora de fiscalização do Ipem, Jussara de Souza Amaral, explica que a verificação dos produtos elétricos está dentro das atividades periódicas da autarquia, principalmente os fios, que se mal dimensionados podem causar incêndios.

Ela esclarece que os materiais coletados são levados para o laboratório e a resistência dos fios é checada em Cuiabá, já que há servidores e laboratório adequado ao trabalho. “Não temos ainda condições de verificar a quantidade de cobre, mas normalmente, quando não atende a especificação também não consegue passar no teste de resistência”.

Amaral recomenda aos consumidores que estejam sempre atentos na hora da compra. É preciso sempre confirmar a presença do selo de certificação do Inmetro, bem como as orientações de uso e produtos usados na fabricação. No caso dos produtos vendidos fora da embalagem, normalmente o selo está impresso na unidade ou em alto relevo.

Os números fornecidos pelo sistema são essenciais para que o Ipem elabore a estratégia de trabalho, dando ênfase aos produtos com maior incidência de reclamações por parte do consumidor.

Itens fiscalizados

Disjuntores, interruptores, lâmpada dicroicas, luminárias, lustres, lâmpada fluorescente, estárteres, lâmpada fluorescente sem reator integrado à base, lâmpadas halógenas, filtros de linha, extensões enroladas, plugues, tomadas, adaptadores de plugues e tomadas, lâmpadas de LED, sensor de presença, fotocélulas, lâmpada de LED com dispositivo integrado à base.