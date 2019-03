DA REDAÇÃO



Saiu o resultado do concurso de Desenho para a escolha do Mascote 300 anos de Cuiabá. O vencedor é o aluno Lucas Souza de Almeida Camargo, do 5º ano da EMEB Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que irá receber como prêmio um smartphone.

O concurso é uma das modalidades reunidas na V Edição do Projeto Educando para a Cuiabania. O concurso teve a participação de 28 escolas e 80 desenhos inscritos, de alunos do 2º Ciclo.

A avaliação dos desenhos inscritos foi feita por um corpo técnico de jurados, respeitando os seguintes critérios: a proposta do desenho - um mascote que simbolizasse as comemorações do aniversário de 300 anos de Cuiabá; a originalidade, ou seja, o desenho deveria ser inédito, não ter sido publicado em qualquer outra mídia ou participado em concursos anteriores; criatividade e relação entre o significado da mascote e seu nome. O material usado para a elaboração da mascote era de livre escolha do aluno, feito a mão livre e orientado pelo professor.

O desenho será o símbolo de Cuiabá nas comemorações festivas dos 300 anos.