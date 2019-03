DA ASSESSORIA



A Federação Matogrossense de Futebol consultou a World Sports, empresa que construiu o gramado da Arena Pantanal, sobre as atuais condições do gramado para o recebimento de eventos culturais.

Com perspectiva da realização do Cuiabá 300, shows em comemoração aos 300 anos de Cuiabá entre os dias 06 e 08 de abril, a empresa apontou, que caso aconteça os shows, serão necessários no mínimo 30 dias para a recuperação do gramado da Arena Pantanal.

A empresa ainda relata que corre o risco de intervenções necessárias que necessitem até a troca parcial do gramado, dependendo da mobilização e desmobilização das estruturas do evento que contará com o fechamento parcial do gramado entre 7 a 10 dias.

Com o prazo de 30 dias para a recuperação da única praça esportiva de Cuiabá, a reta final do Campeonato Mato-grossense e o início do Campeonato Brasileiro da Série B seriam comprometidos podendo os times do Mixto, Operário Várzeagrandense, Dom Bosco e Cuiabá serem obrigados a jogar o restante da competição em outras cidades.

Já pelo Brasileiro da Série B, o Cuiabá poderia não ter o aval da CBF para estrear dentro de casa na revanche contra o Operário-PR.

Além dos danos, a empresa especializada em gramados, que realiza a manutenção nos estádios da Arena Corinthians, Allianz Park, Arena de Dunas, Arena do Grêmio e Beira Rio, não recomenda que o gramado em Cuiabá receba shows, pois mesmo com o uso de piso especial protetor que poderá minimizar o problema com pisoteio, existe programado a instalação de palco no centro do campo e não existe proteção que consiga proteger o gramado.

A FMF, que mantém o cultivo do gramado da Arena Pantanal nos últimos cinco anos, ressalta mais uma vez a sua posição contraria a realização de eventos culturais dentro do gramado da arena e destaca os danos irreparáveis para o nosso futebol, ainda mais neste momento de crescimento do esporte mais popular do Brasil em Mato Grosso.