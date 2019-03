Bar fica localizado no Centro de Cuiabá e deve dar descontos para os 12 signos do zodíaco, conforme período de vigência

Existem 12 signos do zodíaco no total, cada um deles possui o próprio período de vigência, que se divide entre os meses do ano. No início de cada um deles, as pessoas do signo em vigor receberão 20% de desconto no bar-bistrô Metade Cheio, em Cuiabá.

Neste sábado (23) com o início do novo ano astrológico - iniciado pelo signo de Áries - os arianos receberão 20% de desconto na conta.

O mundo esotérico do zodíaco ganha cada vez mais adeptos, entre eles os millennials – nascidos até a década de 1990, que, diferente das gerações anteriores, optam por levar a vida sem tantas fórmulas fixas de felicidade.

A espiritualidade esotérica, muito flexível, ajuda a responder questões daqueles que problematizam acerca do que é “dar certo” na vida, afinal.

De acordo com o proprietário do local, Alexandre Cervi, o tema é muito recorrente entre as mesas dos frequentadores do Metade Cheio.

“Essa ideia de signos e descontos surgiu durante conversas com alguns amigos sobre propostas nesse tema, de sempre falar de astrologia, de desmembrar o mapa astral e de problematizar o dia a dia através dessas noções astrológicas”, contou.

Através do mapa astral, é possível tomar conhecimento da posição correta dos astros e dos signos do zodíaco em relação à Terra no momento do nascimento de determina pessoa.

Segundo a astrologia cabalística, a posição dos astros nesse momento influencia nas características de cada pessoa.

Alexandre explicou que a ideia é proporcionar descontos para o signo vigente toda semana próxima a virada do mês astrológica.

“O projeto veio à tona com o meu aniversário, que foi dia 9 de março. Queria fazer algo voltado para a astrologia, mas não queria uma festa minha somente”, explicou.

Na ocasião, o bar-bistrô ofereceu 20% de desconto no consumo dos piscianos – aqueles que são do signo de peixes. Foi a primeira vez que o projeto foi colocado em prática.

Apesar de a ideia estar em fase de implantação, a intenção de Cervi é ampliar os descontos para noites astrológicas com drinks e pratos especiais para o signo em vigência.

“Penso em produzir um drink para o signo. Não temos nada muito definido no momento, colocamos o desconto para começar a introduzir a ideia. Mas adianto que queremos trazer mais novidades sobre o tema, sejam com festas, descontos ou cardápios”, afirmou.