Incidente ocorreu no sétimo andar de prédio em construção no Centro da Capital

KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um princípio de incêndio foi identificado no sétimo andar do Edifício Royal President, na Avenida Presidente Marques, no Centro de Cuiabá, na tarde desta quinta-feira (21).

O prédio de luxo, que está em fase de finalização, foi evacuado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um curto-circuito foi localizado na fiação do sétimo andar.

Os fios teriam entrado em combustão lenta, sem chamas, mas com um grande volume de fumaça.

A eletricidade do edifício foi desligada e os operários que trabalhavam no momento do incidente foram retirados pelos bombeiros.

Devido à fumaça, alguns funcionários passaram mal e foram atendidos no local. Ninguém ficou ferido.