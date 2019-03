BIANCA FUJIMORI

O fim de semana em Cuiabá será de muito funk com shows do MC Livinho, no Gerônimo West Music, e da carioca Lexa, no Camaleão Lounge.

Também tem baladas de sertanejo, eletrônica e rock, peças de teatro, feira de vinil e três estreias no cinema.

Confira a programação cultural do MidiaNews:

Shows

MC Livinho

Neste sábado (23), o funkeiro paulista MC Livinho volta a Cuiabá com o “Baile da Gaiola”.

Além do sucesso do verão “Hoje Eu Vou Parar na Gaiola”, ele ainda promete agitar a festa com “Fazer Falta” e “Cheia de Marra”.

O evento acontece no Gerônimo West Music, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Cuiabá.

As portas da casa abrem às 23h.

Os ingressos custam R$ 35 (pista meia) e R$ 70 (área vip meia).

Os ingressos custam R$ 35 (pista meia) e R$ 70 (área vip meia).

Lexa

Nesta sexta-feira (22), a funkeira Lexa traz a carioquíssima “Festa da Gema”, pela primeira vez em Cuiabá.

Com apenas 24 anos, a cantora conquistou o verão com o hit “Só Depois do Carnaval”.

O evento está previsto para começar às 23h.

A festa será no Camaleão Lounge, localizado na Avenida Miguel Sutil.

O ingressos variam entre R$ 40 (pista) e R$ 100 (camarote).

O ingressos variam entre R$ 40 (pista) e R$ 100 (camarote).

Eventos

17º Feira do Vinil

Os amantes de música analógica com aquele toque retrô também têm opção para o final de semana. Neste sábado (23), acontece mais uma Feira do Vinil na Casa Cuiabana.

Além dos discos, o evento também terá apresentações de Djs, exposições de flyers e cartazes do underground rocker cuiabano, fotografia, literatura local, artesanato, moda, gastronomia e cervejas artesanais.

A feira começa às 14h e a entrada é gratuita.

A feira começa às 14h e a entrada é gratuita.

Teatro

Afonso Padilha – “Alma de Pobre”

Nesta sexta-feira (22), Afonso Padilha, fenômeno da nova comédia, apresenta seu novo stand up comedy: "Alma de Pobre".

Seus shows estão em destaque no Netflix desde que foram lançados e agora ele vem a Cuiabá mostrar seu talento.

Ele fala sobre assuntos do dia a dia de uma forma muito mais divertida do que você possa imaginar.

O espetáculo terá uma sessão às 19h30 e outra às 21h, no Teatro Zulmira Canavarros.

Os ingressos custam entre R$ 35 (mezanino meia) e R$ 80 (plateia inteira).

Mais detalhes no evento no Facebook.

Reprodução Nico e Lau apresentam o espetáculo "Remedeia Com o Que Tem"

“Remedeia Com o Que Tem”

Neste sábado (23), o palco do Cine Teatro será ocupado com o espetáculo “Remedeia Com o Que Tem”.

A comédia traz à cena a crônica da vida diária de um casal entrando em anos, quer dizer: na melhor idade. São daqueles casais que vivem entre tapas e beijos. O roteiro trata assuntos da atualidade com a pitada do humor cuiabano que caracteriza o trabalho da dupla intérprete das personagens Nico e Lau.

A peça deve começar às 20h.

Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

Outras informações no site da Casa de Festas.

"Chapeuzinho Vermelho"

Neste sábado (23), a história da menina com um capuz vermelho que passeia sozinha pela floresta, desobedecendo a sua mãe, agora tem um lobo que nem é tão mau assim.

“Peter Pan e a Magia das fadas”

No domingo (24), as crianças conhecerão uma nova aventura do menino que não quer crescer. Na história adaptada, o Capitão Gancho tem dois objetivos: se tornar invencível e dominar os habitantes da terra do nunca.

Os espetáculos acontecem às 17h, na praça de alimentação do Pantanal Shopping e a entrada é gratuita.

“O Vendedor de Sonhos”

No domingo (24), o best-seller "O Vendedor de Sonhos", do escritor Augusto Cury, ganha versão teatral e é apresentado ao público no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

A peça trata de temas delicados e presentes em nosso cotidiano, como abandono, depressão, suicídio e também a importância da ajuda, amor e da amizade para superar tais obstáculos.

O espetáculo está previsto para começar às 19h.

Os ingressos custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). Doando um litro de leite para o Hospital do Câncer, o ingresso passa a custar R$ 40.

Outros detalhes no site da Casa de Festas.

Espetáculo #forçaandrédlucca

Para homenagear e prestar apoio ao ator André D’Lucca, diversos agentes culturais de Mato Grosso se uniram em um espetáculo no domingo (24), no Cine Teatro.

O evento contará com inúmeros artistas entre músicos, dançarinos, humoristas, intervenções teatrais, recitação de poesia, maestros, grafite e exposição de obras para leilão. Toda renda arrecadada, tanto da bilheteria como em vendas de obras e camisetas, será revertida para custear o tratamento do ator.

O espetáculo solidário começa às 18h30.

Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

Outras informações no evento do Facebook.

Balada

Malcom

Nesta sexta-feira (22), a banda Fábrica toca o melhor do Linkin Park. A noite no Pub também tem a banda cuiabana Piqui Ruído.

Já no Club tem o projeto Houselidades com muito house music a noite toda.

Os ingressos custam R$ 12 (pub) e R$ 20 (club).

Sábado (23) é de “Rock´n Roll All Night” com as bandas Ventura, Rota Vinil, Ponto Seis e Gran Torino, no palco do pub.

No club tem house music com o Dj Cleiton 7.

A entrada custa R$ 20.

A entrada custa R$ 20.

Gerônimo West Music

Nesta sexta-feira (22), o lambadão e o sertanejo invadem o Gerônimo com a festa “LambaNejo”.

A noite será agitada pela dupla sertaneja Zé & Leando, a banda de lambadão Embalo Sim e DJ Thiago.

As portas da casa se abrem às 23h30.

Mulher não paga entrada até 1h.

Reprodução O Dj Bruno Mattos se apresenta neste sábado (23), na Vozz

Vozz

Neste sábado (23), Gustavo Mota e Bruno Mattos vêm apresentar seu Show Case pela primeira vez em Mato Grosso.



Também marca a estreia na Vozz Club desses dois artistas de renome nacional.

As portas da balada serão abertas às 23h.

A entrada custa R$ 50.

Outras informações no site da boate.

Bar do Bigode

Nesta sexta-feira (22), as bandas Swing Bamba e A Voz do Morro vão agitar a noite do bar mais famoso da Praça da Mandioca.

Neste dia, a entrada custa R$ 10.

No sábado (23), é “Dia de Rock” com muito som autoral das bandas Zumbi Suicida, Anark99 e ZenFim.

Os ingressos custam R$ 10 (antecipado) e R$ 15 (portaria).

Mais detalhes na página do bar no Facebook.

Cinema

Três filmes estrearam nos cinemas da Grande Cuiabá nesta quinta-feira (21). O público pode conferir as produções “Nós”, “A Cinco Passos de Você” e “Chorar de rir”.

"Nós"

Do diretor vencedor do Oscar Jordan Peele, "Nós" é situado nos dias atuais e apresenta a história de Adelaide Wilson, mãe de família que viaja com marido e filhos para a casa de verão onde passou boa parte de sua infância.

A viagem, planejada para ser um descanso, subitamente se transforma em um pesadelo quando um trauma inexplicável volta a assombrar Adelaide. Ao cair da escuridão, os Wilson terão que enfrentar o mais terrível e improvável adversário: eles mesmos.

O filme não é indicado para menores de 16 anos.

"A Cinco Passos de Você"

Dois jovens se apaixonam inesperadamente enquanto realizam tratamentos para suas doenças graves. Com pouco tempo de vida sobrando, o casal vive cada momento do relacionamento como se fosse o último, transformando situações banais em algo especial e único.

A classificação indicativa do filme é de 12 anos.

Reprodução Cole Sprouse atua no filme "A Cinco Passos de Você"

"Chorar de Rir"

Estrela do programa de TV “Chorar de Rir”, Nilo Perequê (Leandro Hassum) é um grande nome da comédia no País. Quando ganha o prêmio de melhor comediante do ano, o humorista decide mudar radicalmente sua carreira e se dedicar totalmente ao drama, deixando sua família e seu empresário desesperados.

O filme não é recomendado para menores de 12 anos.

Os filmes estão em exibição no Cinépolis, do Shopping Estação e do Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras; e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

