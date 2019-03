de O DIA



Bruno Gagliasso voltou a ser internado e passará por uma nova cirurgia para retirar pedras dos rins.

A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco. De acordo com ele, o ator está no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

A internação acontece menos de um mês após Gagliasso passar por um procedimento semelhante.

Por conta da operação, o ator se afastará novamente da novela "O Sétimo Guardião", na qual interpreta o protagonista Gabriel.

Segundo a TV Globo, a internação já era prevista e não haverá qualquer alteração no cronograma de gravações da novela.

Fonte https://odia.ig.com.br/diversao/celebridades/2019/03/5628249-bruno-gagliasso-e-internado-novamente-e-ficara-afastado-de--o-setimo-guardiao.html