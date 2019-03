DO G1 MT



O espetáculo 'Retalhos: Bordando Histórias', do grupo Nova Acrópole, são apresentados neste sábado (23), às 19h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, prédio anexo à Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), no Centro Político Administrativo, em Cuiabá. O evento também terá um show musical com o grupo vocal 'Mesa pra 6'.

O evento faz parte da programação da edição 2019 do ‘Dia da Arte’. O ingresso custa 2 kg de alimentos não perecíveis.

O ‘Dia da Arte’ é promovido pela Escola de Filosofia Nova Acrópole Cuiabá, em parceria com o Teatro Zulmira e a Sala da Mulher, braço social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

A equipe de teatro da Nova Acrópole trará o espetáculo “Retalhos: Bordando Histórias”, com a participação do artista Edmilson Maciel.

O enredo do espetáculo apresenta as memórias de uma bordadeira mato-grossense que tece uma colcha de retalhos ao mesmo tempo em que conversa com o neto. Para cada retalho, uma história contada por meio de poesias, músicas e danças, com destaque para trechos das obras de Cora Coralina, Milton Nascimento e Fernando Brant, Almir Sater, Fernando Pessoa, Oswaldo Montenegro e outros.

O 'Dia da Arte' é uma das datas mais importantes celebradas pela Organização Internacional Nova Acrópole e visa ao despertar humano em um dos seus aspectos mais visíveis, por meio da beleza. O evento ocorre simultaneamente nas mais de 80 escolas de filosofia da Nova Acrópole em todo Brasil.