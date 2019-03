DA REDAÇÃO



Após um período sem realização, a Feira do Vinil está de volta em Cuiabá. O evento, que tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), está na 17ª edição e traz uma programação variada para o público. Será neste sábado (23), na Casa Cuiabana, e contará com comercialização dos vinis, apresentações musicais e venda de livros, comidas, roupas e artesanato. A entrada é gratuita.

A programação começa às 14h, com a exposição dos vinis para venda ou troca. Segundo o organizador do evento, Max Amorim, haverá opções de vinis de variados ritmos, inclusive alguns considerados raros. “A Feira tem o objetivo de reunir colecionadores e pessoas que gostam de música e antiguidades. Além disso, atrai empreendedores criativos que desejam promover seus produtos e serviços”, destaca Max.

O evento inclui atrações musicais, com apresentações autorais dos artistas Caio Mattoso, Augusto Krebs e Marcus Vinicius, além de DJs do projeto HellCityRoom. Para matar a fome, as opções são kibe de peixe, hambúrguer e doces. Se a idéia é comprar roupas, a Feira disponibilizará bancas com peças de brechós. O evento ainda contará com artesanato e uma Kombi com cabine fotográfica para quem quiser levar um retrato para casa. Quem quiser, ainda poderá sair de lá com uma muda de planta frutífera e/ou ornamental, que será distribuída pelo projeto Verde Novo.

Para os fãs do rock, os organizadores do evento prepararam uma exposição de material publicitário (folder e flyer) de shows realizados em Cuiabá nos últimos 10 anos. Também haverá exposição de aquarelas e desenhos.

O projeto Leia Arcada, cuja proposta é engajar novos escritores para publicação colaborativa de obras, também marcará presença. Na ocasião, quatro autores, como Lorenzo Falcão, Danilo Fochesatto, Rodrigo Meloni e Júlio Custódio, levarão seus livros para apreciação do público.

A primeira edição da Feira do Vinil foi realizada em 2015, no Museu Histórico de Mato Grosso. A proposta agradou aos colecionadores, ganhou adesão de artistas e artesãos, e juntos passaram a participar da programação. Conforme o evento foi crescendo, foi transferido para um espaço maior, na Casa Cuiabana, em 2016.

O Centro Cultural Casa Cuiabana é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Está localizado na rua General Vale, 181, bairro Bandeirantes. Mais informações sobre o evento: (65) 99225-6204.