DA REDAÇÃO



A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) está realizando pequenos reparos e adequações na estrutura da escola municipal José Pedro Gonçalves, localizada em uma comunidade rural no município de Rosário Oeste (a 128 quilômetros de Cuiabá). A escola atende, por meio de um termo de cedência do imóvel entre a prefeitura municipal e a Seduc, 96 alunos da rede estadual.

Conforme explica o secretário adjunto executivo, Alan Porto, as adequações incluem a manutenção do piso das salas de aula e do revestimento dos banheiros, manutenção nas esquadrias, troca das louças sanitárias (pias e vasos), pintura, instalação de ventiladores e forro nas salas. “Com essas melhorias, vamos oferecer aos alunos mais conforto e segurança, além de garantir o andamento normal do ano letivo”.

Considerando o número restrito de alunos por turma, será possível dividir em duas cada uma das três salas existentes na unidade, ampliando para seis salas. Com essa ampliação, será possível atender toda a demanda de alunos. Para que o som ambiente não interfira nas outras salas e não prejudique o andamento das aulas será colocado forro em todo o prédio.

Os pequenos reparos serão realizados em um prazo de 30 dias. O prazo foi acordado em reunião com a comunidade. Para não atrapalhar o andamento do ano letivo, uma vez que os alunos estão estudando nas salas, os trabalhos serão realizados por etapa, ou seja, uma sala por vez.