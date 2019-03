DA ASSESSORIA



Para celebrar os 60 anos do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo em Cuiabá, a Força Aérea Brasileira está realizando uma exposição, com peças de avião, simuladores, aeromodelos, entre outros itens ligados à aviação. O evento acontece no Várzea Grande Shopping, até o dia 24.

A programação da exposição, conta ainda com um Seminário sobre ‘Segurança operacional de voo na região de Cuiabá’, que acontece nesta sexta-feira, a partir das 14h, pilotos e comunidade aeronavegante participam do evento.

No sábado pela manhã, a exposição recebe a vista de membros do Instituto Brasileiro de Estudos Estratégicos e à tarde integrantes da Associação de Diplomatas da Escola Superior de Guerra.

O evento conta com parceria do Várzea Grande Shopping, Aeroclube de Cuiabá com exposição de aeromodelos; Curso de Ciências Aeronáuticas da UNIC, com disponibilização de peças de avião e ainda Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – CINDACTA 1, que disponibilizou um simulador para a exposição.

Vale ressaltar que a Força Aérea Brasileira faz o controle e vigilância de todos os voos no país. A partir do momento que uma aeronave “fecha as portas”, avião, pilotos, comissários e passageiros estão sob os cuidados da FAB.

A exposição é gratuita e aberta ao publico, sendo sexta e sábado das 10h às 20h e no domingo, às partir das 14h.