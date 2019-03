DA ASSESSORIA



Devido ao grande sucesso, a mega promoção “Maratona do Consumidor” do Shopping 3 Américas foi prorrogada e vai até o domingo, dia 24. Quem ainda pretende curtir os descontos de até 70% nesse final de semana vai encontrar também o mall recheado de atividades.

Nesta sexta (22), o 3 Américas apresenta um show intimista do cantor pernambucano Jheo. A apresentação musical gratuita “Navegantes” terá início às 17h, na Praça de Alimentação do shopping, e é realizada em parceria com a Fecomércio-MT e o Sesc.

Para as crianças, o shopping oferece no sábado (23) mais uma edição da Oficina de Slime, que é sucesso garantido. A atividade também é gratuita e será realizada no primeiro piso do shopping.

A oficina começa às 16h, mas as inscrições serão realizadas a partir das 15h. Crianças de 4 a 12 anos podem participar.

Inclusão literária

Você tem um livro em casa que já leu e achou tão bom, mas tão bom, que gostaria de compartilhar com outras pessoas? Então traga ele para o 3 Américas neste fim de semana.

No sábado e no domingo (23 e 24), das 10h às 22h, a biblioteca itinerante do historiador Clóvis Matos, o “Papai Noel cuiabano”, estará arrecadando e doando livros na praça de alimentação do shopping.

Conheça o projeto, traga seus livros, espalhe conhecimento e faça parte dessa rede de cidadania por meio da inclusão literária.