Neste Dia Mundial da Água, 22 de março, o mundo inteiro se mobiliza para discutir e estabelecer ações para preservação desse recurso crucial à vida. Para as cidades em pleno movimento e crescimento, os vieses de sustentabilidade e qualidade da água tornam-se assuntos prioritários.

No Brasil, quem determina o padrão de qualidade que a água tratada deve ter é o Ministério da Saúde, seguido rigorosamente pela concessionária Águas Cuiabá, responsável pelos serviços de saneamento na Capital mato-grossense.

Atendidas as exigências da Portaria de Consolidação N° 5 de 2017 do Ministério da Saúde, bem como aos normativos da Vigilância Sanitária do Município, o consumidor pode contar, com confiança, com água de qualidade, acessível e fornecida pela rede pública de abastecimento.

O resultado que traz saúde e bem-estar: água tratada, própria ao consumo humano e benéfica ao organismo. Pode-se apontar a fluoretação da água tratada como um dos maiores benefícios de longo prazo para a comunidade. Isso porque, o uso contínuo é prevenção a doenças bucais, provenientes das cáries. Segundo a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), estima-se que a fluoretação da água para consumo humano reduz a prevalência de cárie dental entre 50% e 65%.

“O Ministério da Saúde estabelece uma sequência de normas operacionais que garantem a qualidade da água a ser disponibilizada à comunidade. A Águas Cuiabá obedece a cada um desses pontos, isso é prioridade e essencial na rotina de tratamento. O resultado na torneira: água potável e própria para o consumo humano. Além de oferecer o tratamento, também exercemos um rígido controle de qualidade. Essas análises, permitem a garantia e manutenção de que a água percorra todo o caminho até as unidades consumidoras com a mesma qualidade que sai da ETA. Isso é saúde, é qualidade de vida disponível à comunidade”, afirma a diretora de gestão da concessionária, Cristiane Schwanka.

AÇÕES NO SANEAMENTO

No ano de 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou um plano com 17 Objetivos Para Transformar o Mundo. Entre o rol de metas está o acesso à água potável e ao saneamento (item 6).

Ciente da ampla responsabilidade que é atuar na prestação de serviços de saneamento básico, a Águas Cuiabá, em parceria com a Prefeitura Municipal, entrega no ano do tricentenário da capital um conjunto de ações que representam um salto de qualidade no atendimento à população.

“Nossa prioridade é garantir que a população cuiabana tenha acesso a serviços de qualidade. Por isso, acompanhamos de perto a evolução do saneamento básico de nossa cidade, na certeza de estarmos trabalhando em prol da saúde das famílias”, observa o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

O investimento de R$ 228 milhões no sistema de saneamento básico da Capital traz, em seu rol de objetivos, garantir a regularidade no abastecimento de água. Importante medida neste sentido, o novo Sistema Sul de Tratamento e Distribuição de Água, que tem a entrada em operação prevista para o segundo semestre deste ano, trará importantes benefícios às 588 mil pessoas por ele atendidas. “No Dia Mundial da Água é importante ressaltar que, as ações desenvolvidas pela companhia, seguem priorizando a qualidade de vida da comunidade. Pensando no hoje e no amanhã, reforçamos nosso compromisso com a preservação dos mananciais, visando o desenvolvimento sustentável e a busca por soluções que evitem o desperdício desse recurso imprescindível à vida”, pontua o diretor geral da Águas Cuiabá, Luiz Fabbriani.

Sobre a Águas Cuiabá

A Águas Cuiabá assumiu o serviço de água e esgoto da Capital em 2017, com a responsabilidade de atender a uma população de 580 mil pessoas.

Desde então, trabalhou e investiu para o aumento do tratamento da água entregue ao cliente. Em conjunto com os Poderes elaborou projetos para atender cada vez mais cidadãos com os nossos serviços.

Em razão das características de nossas atividades, também mantemos profunda inserção na vida das comunidades, onde desenvolvemos ações e programas que ajudam a elevar a conscientização socioambiental, alcançando milhares de pessoas.

Sobre a Iguá

A Iguá é uma nova companhia de saneamento, controlada pela IG4 Capital, que atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas.

Atualmente, está presente em cinco estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por meio de 18 operações, que, somadas, beneficiam cerca de 6,6 milhões de pessoas.

O alcance da prestação de serviços coloca a companhia entre os principais operadores privados do setor de saneamento no país. O nome Iguá é uma referência direta ao universo de atuação da companhia: em tupi-guarani, “ig” que dizer água.