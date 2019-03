DA REDAÇÃO



A Startup Estuda.com que nasceu em Cuiabá (MT), atende escolas de todos os portes a nível nacional e está alçando voos mais altos. Participará em maio deste ano, do maior evento de educação da América Latina, a Bett Educar.

Criada pelos sócios fundadores Carlos Pirovani (CEO) e Vitor Freitas (CTO) já ultrapassou a marca de 1.9 milhão de estudantes e mais de 350 escolas em todo o Brasil.



Segundo o mapeamento da Associação Brasileira de Startups (Abstartups) e o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb), o setor de Edtechs, que é um acrônimo das palavras Education e Technology, está ganhando espaço e tem tudo para dominar o mercado de startups e revolucionar o sistema de educação, que vem crescendo em média 20% ao ano.



A startup



Há seis anos no mercado, a startup começou a partir da necessidade do irmão de um dos sócios para se preparar para o ENEM com mais facilidade e ter direcionamento adequado nos estudos. Passando então, a atender escolas devido a grande procura das soluções oferecidas pela plataforma. Atualmente o público atingido é formado por estudantes, pais, professores, coordenadores e gestores.



A empresa cuiabana teve um crescimento exponencial no último ano, aumentando sua base em mais de 700 mil estudantes e triplicando seu faturamento. Muito desse destaque vem da estruturação da empresa, crescimento da equipe e da evolução da sua tecnologia tanto para estudantes, quanto para escolas.



Focada nos estudantes, Carlos Pirovani destaca que “nossa solução tem gerado muito valor para os estudantes através da nossa plataforma adaptativa, onde ele pode interagir com a solução para testar seu conhecimento e entender seus pontos fortes e fracos, direcionando seus estudos” e complementa falando que para as escolas, “resolvemos um problema muito importante que é a gestão das avaliações das escolas, pois na startup a coordenação trabalha todo o processo avaliativo, desde o planejamento, solicitação de questões, envio das questões por parte dos professores usando o nosso banco de questões ou questões próprias, a diagramação, impressão, correção e principalmente a geração de relatórios detalhados e com isso conseguimos gerar um raio-x pedagógico das turmas e alunos individualmente”.



Um grande diferencial da plataforma é sua tecnologia, “trabalhamos ao longo do ano de 2018 com algumas soluções que impactaram diretamente no nosso crescimento, como o foco em avaliações impressas e na nossa tecnologia própria de leitura e correção de cartões respostas, além de ter implementado a correção utilizando o modelo da TRI (a mesma usada no ENEM)”, frisa Vitor Freitas.



Novo produto



Atendendo mais uma vez a uma demanda do mercado, em abril será lançado um serviço direcionado para professores do ensino público e privado.

Estes terão acesso ilimitado a um banco de questões categorizadas com mais de 100 mil itens, onde o professor poderá criar suas provas, simulados e listas de exercícios, impressas ou online e fazer a correção automática, além de ter acesso a relatórios detalhados por turma, aluno ou questões, tudo isso de forma rápida, segura e intuitiva.



Expansão



Após receber um aporte em 2018, esse ano outro grande passo é buscar uma nova rodada para acelerar o crescimento e aumentar a participação no território nacional. Além de idas frequentes para São Paulo, a Estuda.com participará ainda neste primeiro semestre do 5º Congresso Nacional de Educação da ANEC nos dias 25, 26 e 27 de março em Cuiabá (MT) e do maior evento de educação e tecnologia da América Latina, a Bett Educar que ocorrerá em São Paulo dos dias 14 a 17 de maio.

A Bett Educar, que neste ano já teve sua edição de janeiro em Londres e agora em março será na Ásia, reúne as maiores empresas de tecnologia educacional e grandes educadores e líderes escolares, conta com mais de 80 mil visitantes.



Oportunidades



Atualmente, nossa equipe conta com 22 colaboradores, mas a Estuda.com está sempre em busca de novos talentos. Se você busca trabalhar em uma empresa inovadora e tem o sonho de fazer a diferença na vida das pessoas através da educação, independente da sua formação e experiência, nos envie seu currículo. Temos vagas abertas nas áreas de tecnologia, marketing, atendimento ao cliente, administrativa, comercial, dentre outras.

Para enviar seu currículo acesse: https://www.grupoestuda.com.br/sis/rh/



Contato:



atendimento@estuda.com



carla@estuda.com



(11) 95202-1898



(65) 3359-2480