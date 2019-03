BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Uma pessoa, identificada pelas iniciais A.F.M., de 22 anos, morreu após um veículo Fiat Uno bater na traseira de uma carreta na BR-163, em Diamantino (a 209 km de Cuiabá), na noite de sexta-feira (22). Com a colisão, o Uno chegou a pegar fogo.

Outras duas pessoas estavam no carro, sendo uma delas um adolescente de 14 anos, que saiu ileso. A outra vítima, G.S.S., de 24 anos, sofreu lesões graves e foi resgatada por equipes da Rota do Oeste - concessionária responsável pela rodovia - e da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a Rota do Oeste, no momento da colisão, a pista estava interdidata devido a um acidente ocorrido no km 531.

O motorista do Uno teria desrespeitado a sinalização na pista e saído da fila de carros, que também aguardavam no local. O carro, então, bateu na traseira da carreta que já estava parada na fila, devido ao acidente anterior.

Segundo a concessionária, o motorista da carreta não teve ferimentos.