A Assembleia Legislativa realiza, na segunda-feira (25), a partir das 8h30, uma audiência pública para debater a situação da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que suspendeu o atendimento à população.

Autor da proposta, o deputado estadual Lúdio Cabral (PT) pretende reunir todos os envolvidos na questão para encontrar soluções para a instituição voltar a atender os pacientes.

“É triste ver a Santa Casa fechada. O Sistema Único de Saúde (SUS) precisa desse hospital funcionando. Estamos aqui para lutar pelo direito que a população tem de ser atendida. Para isso, é preciso que os funcionários recebam seus salários em dia e o hospital tenha condições de funcionar”, afirmou Lúdio.

Nessa sexta-feira (22), Lúdio Cabral visitou a Santa Casa e se reuniu com funcionários, voluntários e a direção da instituição. Ele ouviu as demandas dos trabalhadores do hospital, que passa por graves dificuldades financeiras, com dívidas, salários atrasados e uma série de greves.

“Os trabalhadores estão há seis meses sem salários. Hoje presenciamos a distribuição de cestas básicas aos trabalhadores, que precisam se manter. Além de reabrir as portas, a Santa Casa precisa voltar a funcionar com estabilidade. Queremos debater na audiência pública o formato para a Santa Casa voltar a funcionar”, afirmou o deputado.

A audiência pública tem como objetivo encontrar soluções para reabrir a instituição, que está com as portas fechadas às vésperas do aniversário de 300 anos de Cuiabá, que será no dia 8 de abril.

“É uma triste coincidência. Estamos a poucas semanas de comemorar 300 anos de Cuiabá, e Cuiabá só é capital do Estado porque essa instituição secular que é a Santa Casa foi instalada na nossa cidade, há mais de 200 anos”, observou o deputado.

Serviço

Audiência pública sobre a situação da Santa Casa de Cuiabá

Local: Assembleia Legislativa

Data: Segunda-feira, 25 de março

Horário: 8h30