Maykon retornou ao Brasil com depressão após temporada no exterior

BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Um cuiabano que estava morando há 11 meses em São Paulo, após retornar de uma temporada no exterior, está desaparecido há seis dias. Maykon Massao da Costa Kunii, de 36 anos, foi visto pela última vez no domingo (17) e tem familiares em Mato Grosso.

A mulher dele - que prefere não ser identificada - contou ao MidiaNews que a última lembrança que tem do marido é no quintal da casa onde vivem, na Capital paulista. Quem notou o desaparecimento de Maykon foi o filho dela.

De acordo com a mulher, Maykon voltou de viagem com depressão e a situação se agravou quando ele começou a enfrentar dificuldades para arrumar emprego em São Paulo.

Ele usava camisa vermelha, bermuda azul escura e chinelo quando desapareceu.

Conforme a mulher, momentos antes de desaparecer, Maykon havia dito que ela nunca mais o veria.

“Deu um beijo na bebê, disse que a amava e foi para o quintal, mas isso ele sempre fazia, ele sentava do lado de fora. Eu dava o tempo dele e ficava tudo bem. Só que nesse dia demorou demais. Mandei meu filho ir ver se ele queria comer e ele me disse que o Maykon não estava lá [no quintal]”, lembrou.

A mulher de Maykon também contou que a família passa por dificuldade em São Paulo.

De acordo com ela, Maykon procurava emprego há cerca de um ano.

Qualquer informação sobre o paradeiro dele poder ser feita pelo número: (13) 9 9798-6543