BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Os funcionários do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), que entraram em greve na sexta-feira (22) contra a mudança na jornada de trabalho de 30 horas contínuas para 40 horas semanais, decidiram suspender a greve até segunda-feira (25).

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação da UFMT (Sintuf-MT), a decisão foi tomada por conta de uma liminar judicial que determinou o retorno das atividades da categoria.

A greve permanecerá suspensa até segunda-feira (25), quando os funcionários do HUJM realizarão uma Assembleia Geral, no Auditório do hospital, para decidir os próximos passos da mobilização.

De acordo com o sindicato, os funcionários foram surpreendidos pela alteração na jornada de trabalho do HUJM. A previsão era de que novo horário entrasse em vigor no dia 1º de abril.

Com a determinação, os funcionários deveriam trabalhar durante oito horas diárias, devendo obedecer a pausa de duas horas para o descanso. Segundo o Sintuf-MT, o atendimento no HUJM ficaria prejudicado nos momentos em que os funcionários são obrigados a deixar o posto.

Conforme o Sintuf-MT, o liminar foi emitida pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 1º Região.

Caso a determinação de que 100% dos trabalhadores voltem às suas funções não seja cumprida, a liminar prevê multa diária de R$ 50 mil.

De acordo com o Sintuf-MT, a medida não julga o mérito da greve, apenas determina o retorno e teria sido solicitada pela direção nacional da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela administração do hospital.

O Sintuf-MT ainda ressaltou que o movimento grevista atende todos os trâmites legais determinados pela legislação.

A assessoria do sindicato afirmou que a categoria buscou negociar com a reitora da UFMT, Myrian Serra, e com a superintendência da Ebserh, mas não obtiveram êxito.

De acordo com o Sintuf-MT, a deflagração da greve foi a única ferramenta disponível pela defesa da jornada flexibilizada de 30 horas exercida pelos trabalhadores do HUJM.