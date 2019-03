DA REDAÇÃO



Estudantes das 14 turmas do ensino médio da Escola Estadual Francisco Ferreira Mendes, no Bairro Boa Esperança, em Cuiabá, participam do Projeto Hora da Matemática. A cada 15 dias, abre-se um espaço no horário de aula para os alunos fazerem uma revisão de matemática básica.

Na quinta-feira (21), ocorreu mais uma etapa, que segundo o professor de matemática Cláudio Brandão, um dos idealizadores do projeto, é importante também para desenvolver o protagonismo entre os adolescentes. A Hora da Matemática conta com 40 alunos monitores que entram na sala auxiliando os colegas.

Ele explica que o projeto conta com a colaboração de 24 graduandos do primeiro ao quarto semestre do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Eles entram nas salas e ministram as aulas acompanhados dos monitores. Nas terças e quartas-feiras, eles dão aula de reforço aos monitores.

"Nesse dia, da Hora da Matemática, criamos uma sexta aula para que seja trabalhada a matemática básica. Fazemos a revisão do ano anterior. Já estamos colhendo bons resultados, uma vez que 40% desse alunos já obtêm um aprendizado maior que do ano anterior”, destaca.

Cláudio Brandão acrescenta que o projeto existe desde o ano passado. Alguns alunos que não gostavam de matemática, passaram a ser monitores.

É o caso de Maria Eduarda da Silva, que cursa o terceiro ano. Ela explica que, no ano passado, não tirava notas boas, principalmente em geometria, mas, com o projeto, mudou a visão que tinha da matemática. “Aprendi a gostar da matemática. Penso em fazer o curso de administração que tem relação com a matemática”.

No 1º ano C, a aula foi uma revisão sobre números inteiros. Para motivar a turma, o graduando de matemática fez um bingo que atraiu a atenção de todos.

Os alunos especiais também merecem destaque no projeto. A coordenadora pedagógica Ludima de Oliveira explica que os sete alunos tem um tratamento diferenciado com um monitor exclusivo. “Isso motiva e ajuda no aprendizado dessses estudantes”, ressalta.

Camisetas

A Hora da Matemática tem até camiseta estilizada para os monitores. Os professores do projeto distribuem motivando mais ainda os estudantes. “Conseguimos mais monitores do que esperávamos. Uma adesão considerável”, ressalta o professor Valcir Borges.

Língua Portuguesa

A EE Ferreira Mendes também tem o Projeto Hora da Língua Portuguesa, que alterna semanalmente com a Hora da Matemática. O projeto que trabalhava com a leitura fluída no ano passado, foi reformulado com uma leitura com debate. “Estamos em fase de implementação. A nossa expectativa é que amplie o nível de leitura”, ressalta a coordenadora pedagógica Keila Sandra Spessoto.