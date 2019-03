O Encontro da Carta Caiman, realizado pela primeira vez em Mato Grosso, ocorreu, nessa sexta-feira (22), em Poconé, a 104 km de Cuiabá. A proposta do evento organizado pelo Instituto SOS Pantanal e Serviço Social do Comércio (SESC Pantanal) foi discutir os caminhos de valorização da biodiversidade do Pantanal e sustentação das atividades para a conservação do bioma.