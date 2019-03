DA REDAÇÃO



Com três importantes eixos – preservação ambiental, incentivo à leitura e social – o Rally Ecológico dos 300 Anos abre o calendário de comemorações do aniversário do tricentenário de Cuiabá. A prova acontece no dia 30 de março, com largada no Parque Tia Nair, às 8h, e chegada no Ácqua park, no Manso. Todo o trajeto terá 160 km, passando por lindos pontos turísticos da região.

Esses pontos e demais alinhamentos, foram debatidos em reunião, na tarde desta quinta-feira (21), entre a comissão do evento e apoiadores, no Comando Geral da Polícia Militar. No âmbito do Município, participam da organização da prova as Secretarias de Cultura, Esporte e Turismo, Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Saúde, Mobilidade Urbana e Educação.

Representando os integrantes da Prefeitura de Cuiabá, o secretário-adjunto de Esportes, Edilson Odilon, falou acerca do olhar sensível que a prova traz, tratando vários temas que impactam diretamente a população e está em consonância com a transformação que a cidade passa na atualidade.

“O prefeito Emanuel está muito feliz em poder participar desse evento, por meio do apoio da gestão. Em nome dele quero parabenizar a iniciativa de trazer esses importantes vieses, que trabalham a conscientização das pessoas em um momento de transformação da cidade, onde nossa região se desenvolve em vários eixos e vem se consolidando como uma das melhores capital turísticas do país. Não podemos deixar de destacar o cunho social que o evento trabalha, que é outro ponto também muito realizado na administração do prefeito. Então, é uma ótima escolha iniciar as festividades com o Rally”, ressaltou Edilson.

Trabalham a conscientização das pessoas em um momento de transformação da cidade, onde nossa região se desenvolve em vários eixos e vem se consolidando como uma das melhores capital turísticas do país

No total, segundo dados da organização, o Rally já recebeu inscrições de 113 equipes - entre carros e motos -, que significam participação de mais de 300 pessoas na corrida. A última edição aconteceu em 2010, por isso, segundo Luiz Galvan, diretor-geral do evento - uma realização da Cronorally, Sportsmotor Clube, também marca uma retomada da atividade.

“De grande satisfação para nós que somos apaixonados pela velocidade, ter nosso evento alinhado a este marco dos 300 anos da Capital e sermos o evento que dará o pontapé para essas comemorações. E ter essa proximidade entre os apoiadores soma-se para que o evento seja um grande sucesso e supra as expectativas desse grande momento de festividade”, destacou Luiz.

Percurso - Largada no Parque Tia Nair, com primeiro carro saindo às 8h e última moto às 10h30. Os participantes passarão pelo Coxipó do Ouro, seguindo para os Distritos do Aguaçu, Guia, Rodovia do Manso e chegada no ÁCqua Park, totalizando os 160 km.

Segurança - Todo percurso terá cobertura da Policia Militar e da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). As equipes da Secretaria de Saúde junto e do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) estarão de prontidão para algum eventual contratempo com os participantes.

Inscrições - As inscrições podem ser feitas no site cronorally.com.br, até o dia 27 de março.

Curso de navegação e distribuição dos kits - No dia 27 todos os inscritos devem participar do curso de navegação. O curso acontece na sede do Grupo Gazeta de Comunicação, às 19h, onde os partcipantes vão preencher o formulário de credenciamento da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). No dia 28 o curso acontece na Orion Veículos e no dia 29 a distribuição dos kits na Via Láctea.

Desenvolvimento dos eixos do Rally

- Meio Ambiente

O Rally vai ter uma parada durante o percurso, na região do Coxipó do Ouro, para o plantio de 300 mudas de árvores nativas, simbolizando os três séculos da Capital. Além dessa ação, um dia antes - 29 de março - na mesma região - ambientalistas ministrará uma sobre o tema de preservação ambiental, na Escola Municipal Nossa Senhora da Penha de França.

- Incentivo à leitura

Com uma chamada de conscientização crítica, o Rally e a equipe da Secretaria de Educação distribuirão mais de mil kits de livros também na tradicional região do Coxipó do Ouro. A ação educacional acontece no mesmo dia da palestra ambiental (29 de março).

- Viés social

Parte dos valores serão revertidos para compra de 100 cestas básicas. Essas serão destinadas, ao final, para entidades selecionadas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Humano, que tem a primeira-dama Márcia Pinheiro como madrinha.