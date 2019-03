de O DIA



A jornalista Michelle Sampaio, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, fez um longo desabafo nas redes sociais após ser demitida por não ter conseguido emagrecer após uma gravidez.

"Por estar acima do peso, fiquei um bom tempo trabalhando nos bastidores, cheguei a emagrecer um pouco, voltar pra reportagem e apresentação do jornal, mas saí do ‘vídeo’ novamente porque nunca de fato voltei ao peso antes da gravidez, que foi o pedido da emissora", disse a jornalista, que deu à luz em 2016.

A notícia da demissão de Michelle causou revolta nas redes sociais. A jornalista recebeu o apoio dos internautas, que ficaram indignados com o motivo da demissão. "Michelle Sampaio, jornalista da Globo há 16 anos, foi demitida por não ter emagrecido depois da gravidez. Estamos em constante regressão.

É triste que, em pleno 2019, uma profissional perdeu um emprego por estar fora de um padrão determinado sabe-se lá por quem", escreveu uma pessoa. "Michelle Sampaio foi demitida por esse motivo fútil?", perguntou outro internauta."Michelle Sampaio foi demitida da empresa em que trabalha por estar acima do peso.

Como assim? Será que ela vai estar no Encontro com Fátima na segunda falando sobre padrões de beleza?", alfinetou outra pessoa.

