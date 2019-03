JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

A Polícia Civil identificou as duas vítimas fatais envolvidas no acidente entre três motocicletas e um carro, que aconteceu neste domingo (24), em Sorriso (420 km de Cuiabá). Trata-se do advogado Cristiano Kaiser, de 31 anos, e do empresário Leandro Lucas Diel, de 34.

O terceiro motociclista ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Regional da cidade. Seu estado de saúde não foi informado. Os ocupantes do carro não se feriram.

Segundo a Rota do Oeste – concessionária que administra a via – os veículos colidiram de frente com o carro. No entanto, não foi informado como ocorreu o acidente.

Leandro era empresário no setor madeireiro em Sinop. Ele era casado e deixa dois filhos. Já Cristiano, além de advogado, também tinha uma imobiliária, em Sinop. O profissional era casado e deixa um filho.

Testemunhas disseram que os dois estavam fazendo um passeio de moto pela rodovia, quando aconteceu o acidente.

As causas da colisão ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

