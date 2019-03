Exposição segue até o dia 15 de abril no segundo piso do Pantanal Shopping, em Cuiabá

DA REDAÇÃO



A exposição 'Casarão 300 Anos' segue até o dia 15 de abril, no segundo piso do Pantanal Shopping, em Cuiabá, a homenagem ao aniversário da capital mato-grossense exalta a cultura popular cuiabana que conta a história da capital através de música, artes visuais, fotografias, literatura e audiovisual.

Segundo a curadora da mostra, Alessandra Barbosa da Silva, o objetivo é de preservar, divulgar e homenagear a diversidade cultural cuiabana, em suas várias formas de expressão, em especial, as comemorações dos 300 anos da capital, alicerçada pela sua cultura popular.

“O Casarão 300 Anos será uma vitrine no shopping, que dará oportunidade para que artistas, criadores, promotores, agentes, produtores de cultura, interajam com o movimento urbano do centro de compras, estreitando os laços entre os moradores cuiabanos natos ou de coração”, pontuou.

A gerente de marketing do Pantanal Shopping, Ticiana Pessoa, complementa ainda que o evento será uma oportunidade dos clientes do mall terem acesso a diversidade cultural cuiabana.

“Além de homenagear nossa linda Cuiabá, queremos ao mesmo tempo, levar a cultura cuiabana para as diversas pessoas que passam diariamente no empreendimento. Esperamos que todos aproveitem esses 30 dias de programação para conhecerem mais sobre a rica cultura da nossa cidade”,

afirmou.

Exposição de arte

No casarão estarão expostas obras de artistas cuiabanos em diversos segmentos. Nas artes visuais, haverá obras, em sua fase sacra, do artista Clóvis Irigaray, obras do arquiteto e desenhista urbano ou “urban sketchers”, Carlos Pina, fotos do fotógrafo, Raí Reis e as peças da artista Rosylene Pinto.

Artesanato

No artesanato serão expostos relicários do “Bendito Santo” da artista, Adriana Millano e as peças em cerâmica da Associação Ceramistas do Mato e do São Gonçalo Beira Rio.

Música

Está previsto ainda que em todas as sextas-feiras haverá atrações musicais. No dia 15 de março, abertura da mostra contará com a apresentação de Siriri e Cururu comandada pelo Grupo Flor do Campo. No dia 22 de março será a vez do Grupo regional Os Originais. No dia 29 de março a apresentação será do cantor Roberto Lucialdo. Em abril, no dia 05, a cantora Vera Capilé e o violonista André Balbino se apresentam.

No dia 12 de abril acontecerá o sarau literário com as poetisas Bia Correia, Janete Manacá, Maria Clara Bertulio e o escritor e performer Neneto de Arruda e Sá e convidados.

Ainda no dia 08 de abril – Aniversário de Cuiabá – haverá apresentação do cantor Guapo com o melhor do rasqueado e música de fronteira, que fará referências à capital cuiabana antes da divisão do Estado. O artista ainda lançará seu livro de contos e poesia chamado “Um pé de verso... E outro de cantiga”.

Literatura

A programação também prevê todos os sábados, até o dia 6 de abril - a partir das 16h, Contação de Histórias com a artista, Alice Oliveira, que trará um repertório de histórias, lendas e contos de Cuiabá, que promete agradar todas as idades.

Cinema

Todos os domingos serão exibidos filmes de ficção, animação e documentário de realizadores mato-grossenses, produzidos desde a década de 1990. As exibições são resultado de parceria entre os realizadores, Cineclube Coxiponés/PROCEV/UFMT e MISC. Na programação teremos filmes dos realizadores, Glória Albuês, João Manteufel, Marcelo Okamura, Severino Neto, Danielle Bertollini, Luiz Marchetti, Leoniê Vitorio, J. Astrevo, Carol Araújo e Fabrício Carvalho.

O Casarão 300 Anos ficará em exposição até o dia 15 de abril no Pantanal Shopping.

Serviço

O quê: Abertura Casarão 300 Anos com apresentação de Siriri e Cururu do Grupo Flor do Campo.

Quando: até dia 15 de abril

Horário: às 19h

Onde: 2º piso do Pantanal Shopping