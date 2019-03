KARINA STEIN

O muro do Centro de Custódia da Capital (CCC), no Bairro Novo Mato Grosso, caiu na tarde do último sábado (23).

A unidade é utilizada para receber detentos com nível superior, advogados e magistrados em prisão preventiva e acusados de não pagar pensão alimentícia.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a estrutura já apresentava rachaduras e uma equipe de engenharia do órgão fará uma avaliação para saber quais medidas serão tomadas para a reconstrução do muro.

Foram colocadas de maneira provisória placas de zinco no trecho em que o muro desabou, até que as obras de reconstrução tenham início. Uma equipe de agentes do Serviço de Operações Especiais penitenciárias (SOE) está de plantão desde sábado (23) para resguardar a segurança do local.

As visitas, que ocorrem às quartas e aos domingos, foram suspensas ontem (24). Segundo a Sesp, elas serão retomadas normalmente na próxima quarta-feira (27). Atualmente, o CCC abriga cerca de 40 detentos.

O MidiaNews já havia alertado sobre o risco de queda do muro do Centro de Custódia. Em 2017, parte do muro estava presa com barras de ferro improvisadas e era possível ver o vão entre a estrutura de tijolos e as vigas de concreto.

