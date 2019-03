BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

O corpo de um homem de 56 anos, que estava desaparecido há 10 dias, foi encontrado no quintal de uma casa em Várzea Grande nesta final de semana. De acordo com o boletim de ocorrência, a família de Lourenço Marques de Araújo informou que ele foi visto pela última vez pulando o muro da casa do vizinho.

Segundo o BO, um dos vizinhos informou às autoridades sobre um forte odor no terreno ao lado. O corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição em meio aos galhos e folhas de árvores secas.

O proprietário da casa onde o corpo foi encontrado disse à polícia que sabia do desaparecimento de Lourenço, mas não tinha conhecimento sobre o corpo que estava no local.

Consta no BO, que ele entrou em contato com a família de Lourenço para o reconhecimento do corpo.

Familiares também informaram à Polícia que ele estava com depressão e que tinha sido impedido pela família de cometer suicídio, momento em que saiu de casa pulando o muro da residência ao lado.

Uma equipe da perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil passa a investigar o caso.