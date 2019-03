BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Dezenas de bairros da Baixada Cuiabana ficaram sem energia na manhã desta terça-feira (26), após problemas na rede de abastecimento.

Foram afetadas as cidades de Várzea Grande, Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento e Barão de Melgaço. Em Cuiabá, foi relatada falta de energia na região do Coxipó.

De acordo com a Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia em Mato Grosso, as quedas foram causadas por um problema na Subestação Cristo Rei, em Várzea Grande.

A empresa informou que uma equipe foi enviada ao local e o problema foi solucionado após uma hora.

A concessionária não soube informar quantas unidades consumidoras foram atingidas pela queda de energia e disse que ainda vai analisar o que causou o problema no fornecimento.