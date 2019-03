Trecho do vídeo que viralizou no domingo (24)

BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Apontado como um dos participantes de um vídeo de sexo que viralizou no Twitter, o engenheiro civil A.L., morador de Rondonópolis (210 km de Cuiabá), contou que ele e a família têm enfrentado problemas por conta do vazamento das imagens. E garantiu que não participou do ato.

O chamado "surubão de Rondonópolis", como ficou conhecido, fez com que a cidade ocupasse o segundo lugar nos termos mais mencionados no Twitter na segunda-feira (25)

"Estou muito mal, acabaram com a minha vida, com a vida da minha família", disse o jovem ao MidiaNews.

Segundo relatos na rede social, o vídeo vazou no último final de semana. E supostos protagonistas tiveram os nomes divulgados no Twitter.

Apesar de estar na lista dos participantes, A.L. afirma que não era um dos cinco homens que aparecem no vídeo.

Me apontaram como sendo um dos envolvidos e eu nem estava. Os próprios envolvidos sabem disso. Falaram que se precisar ir à Justiça vão afirmar que eu não estava envolvido

Ele contou que seu nome começou a ser vinculado à filmagem por conta de fotos publicadas no Instagram em que aparece ao lado dos protagonistas das cenas - as fotos foram excluídas do perfil dele.

"Muita gente sabe que não era eu. Me apontaram como sendo um dos envolvidos e eu nem estava. Os próprios envolvidos sabem disso. Falaram que se precisar ir à Justiça vão afirmar que eu não estava envolvido", contou.

O engenheiro civil ainda não procurou à Justiça, nem registrou um Boletim de Ocorrência sobre o vazamento do vídeo. A.L. contou que o advogado dele está analisando qual a melhor atitude a ser tomada no momento.

"Estou conversando com meu advogado para saber qual a melhor coisa a ser feita. Estamos estudando as possibilidades", explicou.

O jovem ainda afirmou que possui uma tatuagem em um dos braços, característica que supostamente não aparece nas imagens.

"Tenho tatuagem, tudo diferente dessa pessoa que apontaram como sendo eu. O vídeo comprova que não era eu o envolvido", disse.

O assunto foi o segundo mais comentado na rede social na segunda-feira (25), com quase 33 mil tweets, fazendo com que o município de Rondonópolis permanece nos "trending topics" (assuntos mais comentados) do Twitter durante grande parte do dia.

Em algumas das publicações na rede social, pessoas que dizem morar na cidade divulgaram listas com os nomes dos participantes.

A.L. diz ter sido vítima de uma fake news.

"Me apontaram por ser colega deles e ter fotos juntos, aí a fake news se alastrou. Estou sendo atacado e exposto sem ter nada a ver", comentou.

O engenheiro também contou que vem recebendo mensagens ofensivas em suas redes sociais, assim como a família dele.

De acordo com a Polícia do Município, nenhuma denúncia relacionada ao caso foi registrada.

Entenda o caso

Um trecho do vídeo, que viralizou no Twitter, mostra três homens em uma cama, num ambiente escuro, com uma luz azul, praticando sexo. Uma foto mostra, também, quatro homens em frente a um espelho.

Segundo relatos nas redes sociais, uma transexual também teria participado da filmagem. Porém, de acordo com A.L. a informação é mais uma das fake news sobre o caso.

Leia mais sobre o assunto:

Vídeo de supostos moradores de Rondonópolis viraliza no Twitter