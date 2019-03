DA REDAÇÃO



A Secretaria de Estado de Saúde informou nesta terça-feira (26) que já repassou R$ 942.159,19 à Santa Casa de Cuiabá desde o início do ano.

O valor foi divulgado depois de um levantamento realizado pelo setor financeiro da Pasta, que repassou o mesmo montante para a Santa Casa de Rondonópolis.

Os recursos são provenientes do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e transferidos via Fundo Municipal de Saúde (FMS).

Conforme consta na planilha de pagamentos, o Estado transferiu, para cada uma das unidades, os seguintes valores: janeiro R$ 359.024,00, fevereiro R$ 303.075,77 e março R$ 280.059,42.

Ainda de acordo com os dados informados pelo setor financeiro da SES, outra instituição filantrópica que também recebeu recurso do Poder Executivo foi o Hospital do Câncer de Mato Grosso. A quantia total repassada foi de R$ 942.375,19.

“Neste momento, o Governo do Estado faz um grande esforço para honrar os compromissos que assumiu – inclusive aqueles herdados da gestão anterior. A equipe da Secretaria de Estado de Saúde está empenhada em amenizar a dificuldade financeira que existe por meio da melhor gestão do dinheiro público”, pontuou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

A SES-MT confirmou que os valores já foram efetivamente pagos, sendo que o repasse de verbas relativas ao FEEF estão normalizados - não havendo nenhuma parcela em atraso.

A Santa Casa de Cuiabá vive sua pior crise financeira. A unidade, inclusive, fechou as portas para novos pacientes na primeira quinzena deste mês.

UTIs

Além da transferência prevista pelo FEEF, a SES-MT também fez pagamentos exclusivos para o funcionamento das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Cuiabá.

Neste aspecto, a atual gestão transferiu valores equivalentes às competências de outubro a dezembro de 2018, no valor total de R$ 681.061,12. Os valores de recursos pagos garantem a prestação de serviços de saúde à população da Capital e do interior.