O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais solicitou nesta segunda-feira (25) o reforço de bombeiros e cães de Mato Grosso para atuarem nas buscas de desaparecidos no soterramento da mineradora em Brumadinho. Serão enviadas quatro equipes de busca e resgate que se alternarão no trabalho a partir desta quinta (28) no território atingido pela lama.

Desde que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso foi informado da ocorrência, o comandante-geral da corporação se prontificou em reforçar as equipes de busca e socorro composta pelos bombeiros de Minas Gerais, quando fosse acionado.

Os comandantes gerais estavam em contato compartilhando informações estratégicas da logística desta operação, ainda sem previsão de encerramento. Nesta segunda, com o pedido do comandante-geral do CBMMG, coronel BM Edgar Estevo, os bombeiros de MT foram acionados.

Nesta quarta-feira (27) saírão por terra, com uma viatura do CBMMT, dois soldados que atuam com os cães e um sargento que é médico veterinário. Essa primeira equipe permanecerá em Minas Gerais até o dia 11 de abril, quando será substituída por mais dois soldados e cães de MT que farão o trabalho até o dia 25 do próximo mês.

O revezamento de equipes faz parte do planejamento de operações longas e complexas como foi a tragédia de Brumadinho.