DA ASSESSORIA



O Arduino Day Univag 2019 proporcionou aos amantes da tecnologia um sábado de muito aprendizado e inovação. O evento aconteceu no dia 16 de março no campus do Univag - Centro Universitário de Várzea Grande, com palestras de renomados especialistas em eletrônica, oficinas e exposição de projetos.

Este é o terceiro ano que o Arduino Day é co-organizado pelo Centro Universitário em parceria com o YouTube Arduino Brasil. Para o vice-reitor, professor Flávio Foguel, é muito gratificante poder proporcionar essa oportunidade não só aos alunos, mas também a toda comunidade interessada na plataforma Arduino.

"Enquanto instituição de ensino o evento está dentro da nossa filosofia educacional, de trabalhar inovação e estar sempre à frente e é essa filosofia que nos coloca na posição de destaque da qualidade que temos, não só no estado, mas também no país", ressaltou.

Referência mundial na área de eletrônica, o professor Newton C. Braga abriu o evento falando da importância da plataforma Arduino. Com mais de 160 livros publicados em diversos países, Newton ressaltou que conhecimento não se guarda, conhecimento se compartilha.

"No Arduino Day estudantes e interessados em eletrônica agregam conhecimentos com o uso da plataforma, que pode ser usada também na aplicação profissional de outros setores. É uma honra participar desse evento no Univag", afirmou.

Um dos palestrantes, Waldyr Reis, trouxe a discussão sobre o Arduino e as Novas Tecnologias - Até quando podemos usar a plataforma em nossos projetos.

"Esse é terceiro ano que venho no Univag ministrar uma palestra sobre o Arduino. O evento tem uma grande importância para a educação, quanto mais melhor, para despertar a curiosidade eletrônica nas pessoas", disse.

O Arduino Day ainda contou com palestras dos especialistas em tecnologia Rodolpho Chrispim, Marcelo Maximiano e Andressa Siqueira. Além de seis oficinas simultâneas, onde alunos de diversas escolas competiram com projetos feitos por eles, com ajuda de professores e dicas de grupos da internet sobre Arduino.

"É a entrada para um novo universo, as mudanças estão acontecendo muito rápido e é preciso se atualizar para acompanhar. Para nós, do canal Arduino Brasil, é uma grande satisfação essa parceria com o Univag, que está sempre de portas abertas para nós”, destaca o presidente do canal do YouTube Arduino Brasil, Nascimento Junior".

O Arduino é uma ferramenta para criar dispositivos eletrônicos que são controlados por um software escrito numa linguagem de programação específica que é instalada no computador. O programa é criado no computador e transferido para o dispositivo, que utiliza a placa Arduíno.

Confira as escolas que tiveram seus projetos premiados no Arduino Day UNIVAG 2019:

Categoria: Maker

1º Lugar - Escola Chave do Saber - ECSA

2º Lugar - Colégio Notre Dame de Lourdes

3º Lugar - Escola Estadual Professor José Mesquita de Carvalho

Categoria: Youtube

1º Lugar - Colégio Notre Dame de Lourdes

2ª Lugar - Escola Chave do Saber - ECSA

3º Lugar - Escola Estadual Professor José Mesquita de Carvalho