de O DIA



O jornalista Kaio Cezar, que pediu demissão ao vivo da TV Verdes Mares, afiliada da Globo em Fortaleza, entrou na Justiça contra a emissora e contra a matriz. Kaio Cezar pediu demissão durante a transmissão do "Globo Esporte".

O processo de Kaio foi protocolado no dia 16 de março no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em Fortaleza, no Ceará. Na ação são apontados como reús a TV Verdes Mares, a Rádio Verdes Mares, a TV Diário (emissora local que também faz parte do grupo) e a própria TV Globo.

Segundo o "Uol", Kaio afirma no processo que a Globo se aproveitou da força de trabalho e pouco fiscalizou a situação a que ele e seus colegas foram submetidos na TV Verdes Mares em transmissões do SporTV e Premiere.

Ele afirma, ainda, que Kaio não recebeu por trabalhos que realizava na TV por assinatura, como por exemplo na Copa do Mundo, quando ficou responsável pela coordenação de entradas ao vivo no SporTV. No processo, consta que a Globosat repassava o dinheiro para a Verdes Mares, que não pagava Kaio pelo trabalho.

O jornalista pede R$3.873.399,10 por todos os salários e pagamentos que não recebeu, além de indenizações por dano moral, material e existencial. Ele também pede que o Grupo Queiroz e a Globo paguem por todo o processo e alegou não ter condições de fazê-lo por questões pessoais.

Fonte https://odia.ig.com.br/diversao/televisao/2019/03/5629247-apresentador-que-pediu-demissao-no--globo-esporte--pede-r--3-8-milhoes-de-indenizacao.html