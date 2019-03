DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá publica editais de convocação para candidatos aprovados no processo seletivo simplificado da Educação. A convocação se refere aos candidatos aprovados para as funções de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), Cuidador de Aluno com Deficiência (CAD) e Professor.

Os candidatos que estão sendo convocados nesses editais devem se apresentar para atribuição nesta quarta-feira (27), na Secretaria de Educação do Município, às 14h. A SME fica lozalicada na Rua Diogo Domingos Ferreira, 292, bairro Bandeirantes.

Os Editais de Convocação se referem ao Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária imediata e formação de cadastro de reserva, nº 006/2018/GS/SME, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, para o ano letivo de 2019.

Os candidatos convocados devem conferir a publicação dos editais, pois não haverá 2ª chamada para a convocação. Assim, o candidato que não comparecer no dia e horário previstos será eliminado, o que implicará na convocação do candidato classificado na sequência.

Para a atribuição, os candidatos convocados devem levar os documentos pessoais.