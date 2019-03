DA REDAÇÃO



A Polícia Federal do Paraná deflagrou, nesta quarta-feira (27), uma operação contra uma organização criminosa especializada em contrabando e cumpre mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em Mato Grosso e no Paraná, além dos estados de Mato Grosso do Sul, Pará e Tocantins.

O objetivo da Operação Contaminatus é desbaratar o grupo suspeito de contrabandear distribuir cigarros e agrotóxicos de origem paraguaia em vários estados da Federação.

Ao todo, foram expedidos oito mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, além do sequestro e indisponibilidade de bens, propriedades e contas bancárias de diversos investigados.

Os mandados estão sendo cumpridos em Sinop (MT), Guaíra (PR), Curitiba (PR), Terra Roxa (PR) e Umuarama (PR), Mundo Novo (MS), Novo Progresso (PA) e Paraíso do Tocantins (TO). A ordem foi expedida pela 1ª Vara Federal de Guaíra, cidade do interior do Paraná.



Segundo a PF, os principais líderes da organização criminosa residem na região de Guaíra (PR).

Ao longo do período investigativo, foi identificada a existência de empresas fundadas especificamente com o objetivo de expedir notas fiscais, para dar ares de legalidade ao transporte dos produtos contrabandeados.

O nome da operação - Contaminatus - significa contaminado em latim e faz referência ao uso de agrotóxicos proibidos em lavouras no Brasil e ao modo de operação do grupo criminoso.