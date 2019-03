BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

O cuiabano Maykon Massao da Costa Kunii, de 36 anos, que estava desaparecido desde o dia 17 deste mês em São Paulo, foi encontrado pelo irmão na Capital paulista.

O irmão dele, Marcel Kunii, informou através das redes sociais que ele teria saído de casa voluntariamente porque estaria com problemas no relacionamento.

“Encontramos ele bem lúcido, sem nada de depressão. O que realmente aconteceu ele contou para mim, disse que ele não estava aguentando mais viver do jeito que estava vivendo. Ele contou que não conseguia serviço por causa dos ciúmes da companheira dele”, contou Marcel Kunii, na publicação.

Ainda conforme a postagem, o irmão contou que Maykon tentava entrar em contato com a família, mas não conseguia.

“Ele conseguiu entrar em contato e finalmente nos encontramos e estamos indo para casa”, afirmou o irmão na rede social.

Na publicação, Marcel também fala sobre a situação da filha do irmão – que tem apenas dois meses -, afirmando que a família irá prestar a assistência necessária à criança.

O desaparecimento

No sábado (23), a mulher de Maykon – que preferiu não se identificar – contou ao MidiaNews que ele passou 16 anos no Japão e, quando retornou ao Brasil, estava com depressão.

De acordo com ela, o cuiabano estava com problemas para conseguir um emprego em São Paulo, onde morava com a mulher e a filha de dois meses.

A família havia se mudado para o município de Registro, em São Paulo, há cerca de onze meses.

Conforme a mulher, momentos antes de desaparecer, Maykon havia dito que ela nunca mais o veria.

“Deu um beijo na bebê, disse que a amava e foi para o quintal, mas isso ele sempre fazia, ele sentava do lado de fora. Eu dava o tempo dele e ficava tudo bem. Só que nesse dia demorou demais. Mandei meu filho ir ver se ele queria comer e ele me disse que o Maykon não estava lá [no quintal]”, lembrou.