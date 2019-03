O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), Gustavo Vasconcelos, se reuniu nesta terça-feira (26) com o secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá, Antenor Figueiredo, para tratar da parceria entre os dois órgãos na fiscalização contra roubos e furtos de veículos.

A Capital mato-grossense possui, atualmente, 15 câmeras de monitoramento de trânsito, com sistema OCR, que reconhece as placas dos veículos. Na conversa, os gestores trataram da utilização do sistema inteligente para dar celeridade na busca de veículos furtados ou roubados, antes que deixem o município.

“Em quatro horas é possível levar um veículo furtado de Cuiabá até Cáceres e atravessar a fronteira para a Bolívia. Queremos evitar isso e dar celeridade nas buscas por um veículo furtado ou roubado assim que o proprietário ligar no 190. Essa comunicação será possível através de uma interligação entre os sistemas da Semob, Detran e da Secretaria de Segurança Pública”, explicou Gustavo, lembrando que a Sesp possui quatro câmeras OCR em Cuiabá.

O titular da Semob demonstrou interesse na parceria e contou que a Capital mato-grossense quer ampliar o número de câmeras OCR, que devem ser instaladas nos radares do município.

“Seria a primeira vez que Cuiabá e Mato Grosso andariam juntos nesse sentido e vejo que essa parceria seria muito benéfica para todos, aumentando nossa segurança. Por parte da prefeitura não mediremos esforços para que efetivamente aconteça e todos nossos equipamentos estarão à disposição”, disse Antenor Figueiredo.

Uma reunião entre os órgãos ainda deve ser marcada para estudar a forma de proceder a interligação entre os sistemas.