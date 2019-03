DA REDAÇÃO



Por meio do projeto ‘EmpregAPAE’, duas alunas e um aluno da APAE Cuiabá (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) conquistaram um direito que ao longo de décadas vem sendo negado principalmente a pessoa com deficiência: o acesso ao mercado de trabalho.

As alunas, Valéria Cristina Carneiro de Souza, 27, e Hellen Carla de Arruda Pereira, 27, estão em seu primeiro emprego. Já o aluno, Carlos Rodrigues de Oliveira, 41, está sendo reinserido.

Os três foram contratados para trabalhar em empresas do grupo Malouf de alimentos – restaurante e buffet. Diagnosticado com retardo mental leve, Carlos retorna ao mercado de trabalho como barman do restaurante Mahalo. Hellen, que tem retardo mental moderado, está lotada na montagem de canapés no bufett Leila Malouf. Já Valéria Cristina, com retardo mental grave e paralisia cerebral, monta refeições em outra empresa do grupo.

Recepcionados calorosamente por diretores e funcionários, os três alunos não escondem a alegria proporcionada da conquista da autonomia e o reconhecimento da capacidade e habilidades de cada um.

A assistente social da Apae Cuiabá, Priscila Rosa da Silva, explica que o ‘EmpregAPAE’ é um projeto que capacita os alunos para ingresso do mercado de trabalho e busca vagas para a inserção.

Conforme Priscila, a capacitação inclui, por exemplo, comportamento social dele com os colegas, disciplina com o horário, normas hierárquicas e higiene pessoal. Quando surge a vaga, observa, fazem a seleção de acordo com os requisitos exigidos para preenchê-la.

O Setor de Serviço Social da Apae também orienta as famílias e acompanha o momento da inserção, ou seja, o primeiro dia no emprego, fazendo um trabalho de conscientização dos funcionários sobre a deficiência do novo colega de trabalho.

O ‘EmpregAPAE’ tem outros três alunos inseridos no mercado de trabalho, Anderson Henrique da Silva, 30 anos, Alysson Souza Nunes, 21, e Melissa Souza Faleiro, 23. Anderson trabalha há 10 anos no Mc Donalds do Shopping Três Américas. Os outros dois ingressaram há pouco mais de um ano Hospital São Benedito, em Cuiabá.

Priscila Rosa avalia que seu trabalho se torna ainda mais gratificante quando sente a alegria do deficiente e de suas famílias ao conquistam direitos, como acesso ao emprego, e o reconhecimento da capacidade profissional.