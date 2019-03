A ação, que tem objetivo de diminuit o tempo de espera e, até mesmo, zerar filas em diversas especialidades médicas - constantes na Central de Regulação, começou em março do ano passado com o Mutirão de Consultas e Exames Especializados. Durente o período cerca de nove mil pessoas foram contempladas.

A 9ª edição do projeto acontece neste sábado (30), das 7h30 às 17h, no Centro de Especialidades Médicas de Cuiabá (CEM).

A estimativa é que mil pessoas sejam atendidas, subdivididas em 23 especialidades sendo elas: ortopedista geral, de coluna e pediátrico, oftalmologista, nefrologista adulto e pediátrico, alergista geral, oftalmologista, urologista, endocrinologista, cardiologista, otorrino, acupuntura, ultrassonografia, otorrino vídeo, psicologia, psiquiatria infantil, alergista (acima de 13 anos), ginecologista, dermatologista, psiquiatria geral e cirurgia pediátrica.

Conforme relatou o secretário de Saúde, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho, com os mutirões, que fazem parte das medidas de impacto que estão sendo realizadas para oferecer humanização, celeridade e transparência às pessoas que aguardam por consultas e exames especializados no órgão regulador, a SMS poderá apurar o real quantitativo da fila, e com isso combater o índice de absenteísmo (pacientes que não comparecem aos procedimentos marcados), que chega a 62%.

Os atendimentos ofertados no Mutirão serão exclusivamente para pessoas já inseridas na lista da Central de Regulação. A equipe do órgão regulador está realizando os contatos via telefone, seguindo rigorosamente a ordem dos pacientes constantes na fila dos procedimentos ofertados.