Preços são R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 7,50 para trabalhador do comércio e seus dependentes

DO G1



O espetáculo internacional “EntreNãoLugares”, com coprodução da Cia Pessoal de Teatro e do Nordisk Teaterlaboratorium será apresentado nos dias 30 e 31 de março, às 20h, no Sesc Arsenal em Cuiabá. A peça utilizou trechos de várias obras literárias para compor o contexto da peça teatral.

O espetáculo conta diversas histórias que surgem de uma caixa cheia de livros. O enredo mostra as “catadoras de papel” que recriam as histórias onde misturam ficção e realidade. Alguns dos autores são: Robert Graves; Zélia Gattai e Clarice Lispector, com trilha sonora composta por músicas brasileiras.

Este espetáculo é brasileiro e estreou na Dinamarca este ano, apresentou a peça no Festival NTL e a próxima apresentação será no Brasil. Terá a participação das atrizes Juliana Capilé e Tatiana Horevicht.

Além das atrizes que já se apresentaram no Sesc Arsenal, a bailarina Elka Victorino participou da construção do espetáculo na Dinamarca, já se apresentou com o espetáculo “Para Menores” e o fotógrafo mato-grossense Fred Gustavo, que foi convidado pela organização e registrou o Festival na Dinamarca.