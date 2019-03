DA REDAÇÃO



A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Senhorinha Ana Alves de Oliveira, localizada na Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 6, do bairro Jardim Vitória, teve as obras de revitalização concluídas nesta semana.

A unidade atende a 380 alunos da Educação Infantil, de 4 a 5 anos, e 1º e 2º Ciclos. Segundo a diretora, Maria Aparecida de Andrade a revitalização já está fazendo a diferença.

Esta é sétima unidade revitalizada nos últimos meses pela gestão Emanuel Pinheiro. De acordo com o secretário de Educação, Alex Vieira Passos até junho, mais 30 outras unidades passarão por obras semelhantes.

Na EMEB Senhorinha Ana Alves de Oliveira foi feita, com recursos próprios do município, a manutenção e troca da rede elétrica, manutenção hidráulica e reparos pontuais no telhado além de revitalização geral na pintura, reparos na quadra poliesportiva e paisagismo.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação, a escola não passava por qualquer tipo de obra há quase 14 anos.

Até o momento, já passaram por obras de revitalização as EMEBs Prof. Francisval de Brito, as creches Amália Curvo de Campos, Inocêncio Leocádio da Rosa, Ilza Terezinha Picolli Pagot, Josefa Catarina de Almeida e Silva Freire beneficiando aproximadamente 900 crianças.