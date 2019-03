Espetáculo retorna às origens da história e cultura do Povo Bororo, que marca as tradições cuiabanas

DA REDAÇÃO



O espetáculo Ikuia Pá - 300 anos apresenta uma releitura da história e cultura cuiabana nessa sexta-feira (29), às 20h, no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

A apresentação, que é gratuita, é realizada pelo Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e Cultura (Coeduc). No total, serão distribuídos 500 ingressos antes do início da peça.

O espetáculo retorna às origens da história e cultura do Povo Bororo, que marca as tradições cuiabanas no domínio simbólico-cultural da natureza material, num território partilhado entre humanos e não humanos, a fim de garantir a convivência milenar entre os mundos atravessados pela vida e pela morte

.

O estranhamento e a ressignificação do viver neste território criam novas formas de ser, de falar e de viver e morrer, marcando profundamente a Aldeia Bororo, que se transforma na Comunidade São Gonçalo. De São Gonçalo vem a esperança na vida com arte e fé, as rezas, as danças e um jeito próprio de ser cuiabano.



Os ingressos serão distribuídos no local.