DA REDAÇÃO



A Guarda Municipal de Várzea Grande ereforçou a fiscalização sobre o trânsito na cidade. Com apoio de guinchos, estará multando e removendo veículos que estiverem infringindo a sinalização e insistirem em estacionar em locais proibidos.

Essa fase, que começou nessa quinta-feira (27), já punitiva sucede a etapa de sinalização viária horizontal e vertical que está sendo feita nas principais vias de Várzea Grande, incluído ruas e avenidas mais afastadas do Centro.

Um das regiões de maior incidência das infrações, por exemplo, são os entornos do aeroporto internacional Marechal Rondon e o do shopping.

Todos os veículos que estiveram estacionados em locais proibidos ou que não estejam respeitando as vagas especiais, como de idosos, gestantes e de portadores de necessidades especiais – em logradouro público – serão também multados e removidos (guinchados). A medida vale para quem estacionar sobre calçadas e que não respeitar as entradas de garagens.

Quando a obstrução estiver vedando ou dificultando a passagem de veículos e pedestres, a população pode acionar a remoção por meio dos telefones 190 e 0800 646 3190.

O secretário de Defesa Social – Pasta à qual a Guarda Municipal é vinculada - Evandro Homero Dias, esclarece que todos os pontos de vias principais na cidade estão sinalizados e por isso a fiscalização passa a ser punitiva. “As multas por estacionamento em local proibido vão custar R$ 293,47, mais sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Serão custeados pelo infrator as diárias no pátio de remoção e ainda o valor cobrado pelo guincho para prestar o serviço”. O pátio municipal funciona na Avenida Júlio Campos, na antiga garagem da Estrela D´alva.

Homero orienta ainda que os idosos e portadores de necessidades especiais devem estar identificados por meio de cartão próprio. “Esses cartões devem ser colocados sobre o painel, de forma que permita a visualização da fiscalização do lado de fora, e, devem ser emitidos na secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, localizada no Paço Municipal”.

Cerco

Ainda dentro da política de reordenamento do trânsito em Várzea Grande, o comandante Homero anunciou, nessa manhã, que a partir de abril serão implementadas fiscalizações da ‘Lei Seca’, com uso de etilômetros (bafômetros).

As ações serão realizadas em parceria com as forças de segurança em pontos e horários estratégicos, definidos pelo comando da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Policia Rodoviária Federal e Estadual e pela Polícia Judiciária Civil. A Guarda Municipal possui dois etilômetros próprios, doação do Detran.

Juntamente com a secretaria municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, a prefeitura por meio da Guarda Municipal, vai restringir o tráfego de veículos pesados – caminhões e carretas – dentro do perímetro urbano de Várzea Grande.

Por meio de um estudo sobre a rotina desses veículos sobre as principais vias da cidade será elaborado um projeto de lei regulamentando o tráfego, determinando horários e locais permitidos.

A partir de 1º de junho, a fiscalização por meio de radar móvel será estendida à Avenida Aleixo Ramos, mais conhecida como Estrada da Guarita, que também terá monitoramento de velocidade, com o máximo de 60 quilômetros por hora.

Desde o início do ano, as Avenidas da FEB, 31 de Março e Filinto Muller já estão com o tráfego monitorado via radar móvel.

“As estatísticas mensais mostram queda acentuada de acidentes nessas vias, especialmente de atropelamentos. Isso mostra que a decisão foi acertada, pois estamos aqui para melhorar a qualidade do trânsito e salvaguardar vidas”.