JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O final de semana na Grande Cuiabá tem atrações para público de todas idades.

Para quem curte sertanejo universitário, a dupla Cleber e Cauan se apresenta nesta sexta-feira (29), na Musiva. Já no sábado (30), é a vez de ouvir modões sertanejos com Mato Grosso e Mathias, Trio Parada Dura e Cézar e Paulinho, na mesma casa noturna.

Além disso, o youtuber Luccas Netto também estará na Capital, que recebe ainda outros espetáculos teatrais.

Balada e estreias no cinema também fazem parte da programação.

Confira a programação cultural do MidiaNews:

Shows

Cleber & Cauan

A dupla sertaneja Cleber & Cauan se apresenta nesta sexta-feira (29), na casa de festas Musiva, na Avenida Beira Rio, em Cuiabá.

O evento está previsto para começar às 23h.

Os ingressos custam R$ 50 (promocional).

Mais informações no site da Casa de Festas.

Clássico Sertanejo

Os sertanejos Mato Grosso & Mathias, Trio Parada Dura e Cézar & Paulinho se apresentam na Musiva

No sábado (30), acontece o evento “Violada da Musiva” com os sertanejos Mato Grosso e Mathias, Trio Parada Dura e Cézar e Paulinho.

O show promete trazer fortes emoções e deve começar a partir das 23h.

Os ingressos custam R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia).

Mais informações no site da Casa de Festas.

Vera Capilé

Nesta sexta-feira (29), a cantora Vera Capilé, se apresenta no palco do Cine Teatro de Cuiabá. Com o repertório “Córregos da Vida”, a artista promete animar a noite.

Nascida em Dourados (MS), Vera é de uma família de cantores e músicos da velha guarda, das serestas e do chorinho, e vive em Cuiabá desde os 11 anos.

Sua cultura musical é influenciada pela vivência com as fronteiras do Paraguai, elaborando a fusão melódica que construiu nosso rasqueado com o som das rezadeiras, com o siriri, a viola de cocho e o ganzá nas influências da bacia pantaneira.

O show está marcado para às 20h.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Mais informações pelo site Ingressos MT.

Teatro

Luccas Neto

No domingo (31), o youtuber Luccas Neto estará em Cuiabá, num espetáculo na Musiva.

O jovem comanda o canal que leva o seu nome e possui mais de 23 milhões de inscritos e mais de 6 bilhões de visualizações acumuladas. Seu foco é entretenimento e educação lúdica, voltado para toda a família.

A apresentação deve começar às 15h.

Os ingressos custam R$ 160 (inteira), R$ 80 (meia ) e R$ 120 + 1kg de alimento. Crianças de até dois anos não pagam e devem ficar no colo.

Mais informações pelo site da Casa de Festas.

"Conta-Vento"

No sábado (29) e domingo (30), a companhia "Conta-Venoa" se apresenta com o musical “Conta-Vento” no Cine Teatro de Cuiabá.

Com classificação livre, o espetáculo entretém crianças e adultos através do lúdico e da fantasia sobre a realidade da adoção do Brasil.

Esse é o primeiro espetáculo da companhia e conta com os egressos do curso superior de Tecnologia em Teatro, da MT Escola de Teatro.

Na trama, uma menina, personagem principal de Conta-Vento - assim como muitas crianças na terceira infância, entre 6 e 11 anos - espera ansiosamente pela adoção.

Enquanto espera, encontra na literatura a companhia para passar os dias. Entre leituras e imaginação, ela cria e escreve as histórias fantásticas que o vento lhe conta.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 + 1 litro de leite (meia solidária).

O espetáculo internacional “EntreNãoLugares”, será apresentado no Sesc Arsenal

“EntreNãoLugares”

Também no sábado (30) e no domingo (31), o espetáculo internacional “EntreNãoLugares”, será apresentado no Sesc Arsenal, em Cuiabá.

Com coprodução da Cia Pessoal de Teatro e do Nordisk Teaterlaboratorium, a peça utilizou trechos de várias obras literárias para compor o contexto da peça teatral.

O espetáculo conta diversas histórias que surgem de uma caixa cheia de livros. O enredo mostra as “catadoras de papel” que recriam as histórias onde misturam ficção e realidade.

Os ingressos para o espetáculo serão vendidos na bilheteria, uma hora antes de cada sessão.

Os preços são R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 7,50 para trabalhadores do comércio e seus dependentes.

Sesc Arsenal

CineSesc

O CineSesc exibe, gratuitamente, aos finais de semana, no cinema do Sesc Arsenal, no Bairro do Porto, filmes clássicos que marcaram época. As exibições acontecem sempre a partir das 19h30.

Nesta sexta-feira (29), será exibido o filme “Wickie e o Tesouro dos Deuses”.

Quando o pai de Vickie é sequestrado por Sven “o Terrível”, Vicky se vê obrigado a assumir o poder em sua aldeia. Em suas mãos, está o destino de todos, e vai liderar seus homens para resgatar seu pai e demonstrar suas ideias geniais. Onde enfrentará mares tempestuosos, praias tropicais e vários perigos, e terá que defender o lendário Tesouro dos Deuses.

O filme tem classificação livre.

No sábado (30), serão exibidos os filmes “Fimfarum: a terceira é a melhor” e "Kauwboy".

“Fimfarum: a terceira é a melhor”

Trata-se de três histórias curtas: O Chapéu com a Pena de Ave; Razão e Sorte; Como Morreram os Ogros das Montanhas.

O filme não é recomendado para menores de 12 anos.

O filme "Wickie e o Tesouro dos Deuses" será exibido no Sesc Arsenal

“Kauwboy”

O garoto Jojo, de dez anos, tem uma família complicada. Seu pai sofre com mudanças de humor e sua mãe está ausente. Certo dia, o menino encontra um pequeno pássaro e leva o animal para casa sem que ninguém saiba de nada.

Jojo começa a desenvolver uma amizade especial com a gralha e sonha em apresentá-la para os familiares, buscando uma aproximação com o seu distante pai.

O filme não é recomendado para menores de 12 anos.

No domingo (31) é a vez de assistir aos longas “O Índio” e “Habanastation”.

“O Índio”

Koos é um menino peruano adotado que quer se parecer com seu pai, um típico holandês. Um dia, porém, o menino se depara com músicos peruanos tocando na rua. Esse encontro o inspira a conhecer suas raízes.

A classificação indicativa é livre.

“Habanastation”

As experiências de duas crianças, colegas de sala de aula, mas de diferentes classes sociais, revelam as diferentes faces da realidade cubana.

A classificação indicativa é livre.

Sessão Pipoca

A “Sessão Pipoca” do Sesc Arsenal exibe, todos os finais de semana, às 17h30, filmes para o público infanto-juvenil, a fim de despertar a paixão pelo cinema.

No sábado (30) e no domingo (31) será exibido o filme “Abril e o Mundo Extraordinário”.

Em 1941, a França, ainda em um estado atrasado de desenvolvimento, presa ao século dezenove, é governada por Napoleão V. Durante um período de 70 anos, uma coisa misteriosa vem acontecendo: cientistas franceses desaparecem misteriosamente sem que ninguém saiba o motivo. As coisas mudam quando os pais de Abril (dois cientistas) somem e a filha decide ir à procura dos dois.

Balada

Malcom Pub

Arquivo pessoal A banda Coronela tocará no palco do Malcom Pub, em Cuiabá

Nesta sexta-feira (29), a banda Coronela se apresenta no Malcom Pub, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, com o especial "Divas da MTV".

No repertório, os melhores sucessos de Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Pitty, entre outros.

A entrada neste dia custa R$ 12. Mulheres até às 23h não pagam.

No mesmo dia, no Malcom Club, rola "Houselidades" e a entrada custa R$ 20 (acesso livre ao Pub).

No sábado (30), é dia de "Noite Latina" no pub, com Henrique Maluf e Banda e a banda Herois de Brinquedo prometendo agitar o palco do Malcom.

No Malcom club, no mesmo dia, tem "Fiesta Cancún" com os DJs Serginho Moraes e Edinho Martins, além de perfomance de Rodinei Barbosa e dançarinos.

O ingresso neste dia custa R$ 20.

Mais informações na página da boate no Facebook.

Vozz Club

Sábado (30), na boate Vozz Club, acontece o Baile da Isquemia da turma de Medicina da Univag.

O evento começa às 23h.

Mais informações na página da Vozz no Facebook.

Bar do Bigode

Nesta sexta-feira (29), vai ter o “Baile do Bigode" no bar mais famoso da Praça da Mandioca, com muito funk e reggaeton.

Neste dia, a entrada custa R$ 10.

No sábado (30), a banda Maoa toca "Especial Natiruts, Criolo e Rael".

Os ingressos custam R$ 10 (antecipado) e R$ 15 (portaria).

Cinema

Dois filmes chegaram aos cinemas da Grande Cuiabá nesta quinta-feira (28). São eles: “A Rebelião” e “Dumbo”.

“A Rebelião”

O filme "A Rebelião" é uma das estreias dos cinemas desta semana

Em um bairro de Chicago, quase uma década após uma invasão alienígena no planeta Terra, acompanhamos como é a vida das pessoas nos dois lados do conflito, o dos colaboradores e o dos dissidentes.

O filme não é recomendado para menores de 14 anos.

“Dumbo”

1919, Joplin, Estados Unidos. Holt Farrier (Colin Farrell) é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Soma-se a isso o fato de ter perdido seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.

O filme não é recomendado para menores de 10 anos.

Os filmes estão em exibição no Cinépolis, do Shopping Estação e do Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras; e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.