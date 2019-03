Congresso é promovido pelo Conselho Municipal do Idoso do município

Com o tema "Os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas", nesta sexta-feira (29) será realizada a 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Chapada dos Guimarães (a 65 km de Cuiabá).

Promovida pelo Conselho Municipal do Idoso de Chapada dos Guimarães, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Conferência acontece no Lions Clube da cidade, das 8h às 17h.

A conferência tem como objetivo conferir as políticas públicas setoriais, debater desafios, decidir prioridades, propor avanços para consolidação e ampliação das políticas em prol do envelhecimento digno.

Do encontro sairá as propostas de ações que serão levadas pelos delegados de Chapada dos Guimarães que serão eleitos para participarem da 5ª Conferência Estadual do Idoso, prevista para acontecer em agosto, em Cuiabá.

Os eventos são uma preparação para a etapa nacional realizada no fim do ano, em Brasília (DF).

Serviço:

O que: 1ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa de Chapada dos Guimarães

Tema: Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas"

Quando: Sexta-feira, 29 de março de 2019

Horário: das 7h30 às 17h

Onde: Lions Clube de Chapada dos Guimarães

Mais informações pelo telefone: (65) 98145-0248, com Rozenildes Castro de Oliveira, Presidenta do Conselho Municipal do Idoso de Chapada dos Guimarães.