DA REDAÇÃO



O simpósio ‘Escola Estadual Militar Tiradentes – Expansão pelo Interior do Estado: Conquistas, Avanços e Desafios', será realizado na segunda-feira (1º), das 8h às 12h, no auditório Licínio Monteiro, na Assembleia Legislativa, em Cuiabá. No evento, autoridades e especialistas da educação farão palestras e debates sobre questões técnicas, administrativas e pedagógicas das escolas milistares no estado.

Polícia Militar e a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) realizam o simpósio.

A primeira palestra acontece às 9h, com a subsecretária de Fomento as Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar Márcia Amarilio da Cunha Silva. Ela abordará o tema: ‘Caminhos a serem trilhados para interiorização das escolas cívico-militares’.

Logo depois a palestrante, secretária Estadual de Educação, professora Marioneide Angélica Kliemaschewsk, discorrerá sobre a ‘Expansão das escolas militares no interior de Mato Grosso’.

‘A Gestão Militar das Escolas Tiradentes – Importância cidadã da PM no ambiente educacional e aspecto legal’ é o assunto da abordagem de Tatiana Barros Ramalho, presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAM-MT e da Comissão do Instituto Brasileiro de Direito da Família em Mato Grosso.

O evento prossegue no período vespertino, com visita a Escola Estadual Militar Tiradentes de Cuiabá, sediada no bairro CPA I, e reunião com diretores das escolas Tiradentes da PMMT e da Escola Dom Pedro II, do Corpo de Bombeiros Militar.

Escolas da PM

Mato Grosso tem sete escolas militares, seis da Polícia Militar e uma do Corpo de Bombeiros. As unidades da PM estão sediadas em Cuiabá, Nova Mutum, Confresa, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Juara. Já do Corpo de Bombeiros fica em Alta Floresta.

Números

Na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2017, as escolas militares Tiradentes obtiveram as melhores notas entre as escolas públicas de Mato Grosso. A unidade de Confresa obteve a maior nota, 6.7. Já as unidades de Juara, Nova Mutum e Sorriso alcançaram 6.5 pontos.

A Tiradentes de Cuiabá, com 5.9, foi a melhor nota entre todas as unidades da rede estadual de ensino localizadas na Baixada Cuiabana. A escola de Lucas do Rio Verde não participou da avaliação realizada no ano passado. O resultado do Ideb de 2018 ainda não foi divulgado pelo Ministério da Educação.